КНДР заявила о неудачных переговорах с госсекретарем США

Переговоры в Пхеньяне в субботу, 7 июля, по завершении двухдневного визита американской делегации во главе с госсекретарем США Майклом Помпео Северная Корея охарактеризовала как "неудачные". Результат переговоров "вызывает озабоченность", подчеркивает КНДР.

"Мы ожидали от американской стороны предложения конструктивных мер, которые помогут выстроить доверие, основанное на духе саммита лидеров", - отметили представители КНДР. По словам северокорейской стороны, речь идет об "опасной фазе, которая способна поколебать нашу прежде твердую готовность к денуклеаризации". В частности, требования США по полной, подтверждаемой и необратимой денуклеаризации Северной Кореи являются "односторонними и грабительскими", заявили в КНДР.

В свою очередь, глава американской дипломатии по окончании визита в Пхеньян заявил о "продуктивной" беседе с Ким Чен Чхолем, средним сыном Ким Чен Ира. По словам Помпео, в отдельных областях достигнут "значительный прогресс".