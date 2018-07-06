Финансовые новости
- |
- 06.07.18
- |
- 10:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Американская экономика растет, как и риски торговых войн - протокол ФРС
09:33 06.07.2018 |
Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) дали позитивную оценку экономике США, однако также отметили растущие риски, связанные с внешней торговлей, свидетельствует протокол июньского заседания ЦБ.
"Участники заседания в целом согласны, что экономика растет в соответствии с ожиданиями, а темпы роста экономической активности в реальном секторе увеличиваются значительно, - отмечается в протоколе. - Условия на рынке труда продолжают улучшаться, а инфляция приблизилась к целевому показателю".
По итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), проходившего 12-13 июня, было принято решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых. Повышение стало вторым с начала года, и Федрезерв ожидает еще двух подъемов ставки в 2018 году.
"С учетом текущей оценки почти все участники выразили мнение, что Комитету следует продолжать постепенное повышение ставки", после чего курс денежно-кредитной политики все равно останется стимулирующим, говорится в сообщении.
При этом ставка в следующем году может достичь нейтрального уровня или даже превысить его, полагают члены FOMC. Нейтральным уровнем ставки считается такой уровень, при котором ДКП никак не влияет на экономическую активность - не стимулирует и не замедляет ее.
Вместе с тем руководство Федрезерва приняло во внимание обеспокоенность рынка по поводу конфликтов США с основными торговыми партнерами, включая Китай, ЕС, Канаду и Мексику.
"Большинство участников отметили, что неопределенность и риски, связанные с торговой политикой, усилились, и выразили опасение, что такие риски и неопределенность в конечном счете могут оказать негативное влияние на настроение бизнес-сообщества и инвестиционную активность", - отмечается в протоколе.
Некоторые респонденты, с которыми контактируют Федеральные резервные банки (ФРБ), сказали, что они откладывают инвестиции в производство или сокращают объем капзатрат. Представители алюминиевого и сталелитейного сектора ожидают увеличения цен на продукцию из-за ввода пошлин на импорт алюминия и стали, однако не планируют новых инвестиций в увеличение производства.
"Торговые угрозы - первоочередной фактор риска, влияние которого на бизнес будет отслеживать Федрезерв", - утверждают участники заседания.
Следующее заседание комитета пройдет 31 июля - 1 августа. Вероятность повышения ставки на этом заседании, согласно ожиданиям большинства участников рынка, составляет менее 20%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мощный взлет и раскачка валютного рынка 5 июля завершилась откатом курса доллара на межбанке
|Почему Народный фронт собрал антипрезидентскую коалицию
|В Раде создалась антипорошенковская коалиция: Что дальше
|Чем рискует БПП, заблокировав работу парламента
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Южной Кореи биржи криптовалют признаны официально
|Американская экономика растет, как и риски торговых войн - протокол ФРС
|Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины, если Китай примет ответные меры на протекционистские меры США
|В ФРГ «большая коалиция» достигла договоренностей по беженцам
|США начали крупнейшую торговую войну, введя 25% пошлины на импорт из Китая - минкоммерции КНР
|Почему Грузию не хотят брать в НАТО?
Это интересно
|Facebook задействует разработку Bloomsbury AI для борьбы с фейковыми новостями
|Компания Audi на специальном мероприятии в Копенгагене представила интерьер электрического кроссовера e-tron
|Walmart, Chanel и BMW: Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых семей мира
|Вашу почту Gmail могут читать другие люди. Вы сами им это разрешили
|Как не разочароваться в новой должности
|В Японии впервые приговорили майнера к тюремному заключению
|Пикапу Mercedes-Benz X-Class добавили детали от «Майбаха»