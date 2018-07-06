Американская экономика растет, как и риски торговых войн - протокол ФРС

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) дали позитивную оценку экономике США, однако также отметили растущие риски, связанные с внешней торговлей, свидетельствует протокол июньского заседания ЦБ.

"Участники заседания в целом согласны, что экономика растет в соответствии с ожиданиями, а темпы роста экономической активности в реальном секторе увеличиваются значительно, - отмечается в протоколе. - Условия на рынке труда продолжают улучшаться, а инфляция приблизилась к целевому показателю".

По итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), проходившего 12-13 июня, было принято решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых. Повышение стало вторым с начала года, и Федрезерв ожидает еще двух подъемов ставки в 2018 году.

"С учетом текущей оценки почти все участники выразили мнение, что Комитету следует продолжать постепенное повышение ставки", после чего курс денежно-кредитной политики все равно останется стимулирующим, говорится в сообщении.

При этом ставка в следующем году может достичь нейтрального уровня или даже превысить его, полагают члены FOMC. Нейтральным уровнем ставки считается такой уровень, при котором ДКП никак не влияет на экономическую активность - не стимулирует и не замедляет ее.

Вместе с тем руководство Федрезерва приняло во внимание обеспокоенность рынка по поводу конфликтов США с основными торговыми партнерами, включая Китай, ЕС, Канаду и Мексику.

"Большинство участников отметили, что неопределенность и риски, связанные с торговой политикой, усилились, и выразили опасение, что такие риски и неопределенность в конечном счете могут оказать негативное влияние на настроение бизнес-сообщества и инвестиционную активность", - отмечается в протоколе.

Некоторые респонденты, с которыми контактируют Федеральные резервные банки (ФРБ), сказали, что они откладывают инвестиции в производство или сокращают объем капзатрат. Представители алюминиевого и сталелитейного сектора ожидают увеличения цен на продукцию из-за ввода пошлин на импорт алюминия и стали, однако не планируют новых инвестиций в увеличение производства.

"Торговые угрозы - первоочередной фактор риска, влияние которого на бизнес будет отслеживать Федрезерв", - утверждают участники заседания.

Следующее заседание комитета пройдет 31 июля - 1 августа. Вероятность повышения ставки на этом заседании, согласно ожиданиям большинства участников рынка, составляет менее 20%.