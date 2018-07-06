Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины, если Китай примет ответные меры на протекционистские меры США

США ввели в пятницу дополнительные пошлины на более чем 800 видов товаров из КНР, импорт которых оставляет $34 млрд в год, и пригрозили продолжить эскалацию торгового конфликта, обложив в итоге пошлинами все китайские поставки на сумму в $500 млрд.

Президент Дональд Трамп подтвердил в четверг свою угрозу ввести дополнительные пошлины, если Пекин примет ответные меры на протекционистские меры США. В частности, уже в ближайшие недели США могут обложить пошлинами поставки еще на $16 млрд, а осенью, как ранее было объявлено, еще на $200 млрд.

Президент сказал, что в итоге пошлины, если Пекин не пойдет на уступки, будут распространены практически на весь китайский импорт, чтобы подтолкнуть Китай к открытию рынка для товаров из США и инвестиций, к более сбалансированным торговым отношениям.

"За этим (введением в пятницу пошлин - ИФ) в течение двух недель прибавятся еще $16 млрд, и у нас в режиме ожидания $200 млрд, а затем за $200 млрд - еще $300 млрд ", - сказал он журналистам на борту президентского самолета по пути в штат Монтана.

Всего США импортируют из Китая товары на сумму около $505 млрд в год

Пока нет никаких признаков того, что Пекин и Вашингтон в последний момент договорятся о взаимных уступках и отменят уже объявленные шаги.

Китай на различных уровнях неоднократно заявлял, что немедленно примет ответные зеркальные меры как по количеству, так и по качеству в отношении американских товаров.

Эскалация торговой войны затронет цепочки поставки товаров по всему миру, повысит издержки в мировой экономике и негативно скажется на потребительском доверии и финансовых рынках, говорят эксперты.

Общий объем китайского импорта из США составил в прошлом году $130 млрд, поэтому возможности Пекина дать Вашингтону зеркальный ответ ограничены. В то же время Китай может предпринять несимметричные меры, так как на китайском рынке работает большое число американских компаний.

США имели в прошлом году дефицит в торговле с КНР в размере $337 млрд, и Д.Трамп намерен изменить эту ситуацию.