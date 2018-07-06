США начали крупнейшую торговую войну, введя 25% пошлины на импорт из Китая - минкоммерции КНР

США нарушили правила Всемирной торговой организации и начали крупнейшую в истории торговую войну, введя 25-процентную ввозную пошлину на товары из Китая, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

"США 6 июля начали взимать 25-процентную ввозную пошлину в размере на некоторые товары из Китая на сумму 34 миллиардов долларов, США нарушили правила ВТО и инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что "такого рода действия представляют собой типичный образец принципа "психологического террора" в торговле, который нанесет вред безопасности производственных цепочек и цепочек ценности во всем мире, станет помехой для процесса восстановления глобальной экономики, вызовет неустойчивость мирового рынка".

Китай примет надлежащие меры в ответ на введение США новых ввозных пошлин в размере 25% на ряд китайских товаров, а также уведомит ВТО о сложившейся ситуации, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

"Китай взял на себя обязательство не наносить удар первым, однако для обеспечения важнейших интересов государства и китайского народа мы вынуждены предпринять необходимые контрмеры", - говорится в заявлении ведомства.

США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год, которую пограничные и таможенные службы США должны начать взимать с 6 июля. Китай со своей стороны сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать с 6 июля, по оставшимся наименованиям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.