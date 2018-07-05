Парламент Македонии повторно одобрил соглашение об изменении названия страны

Парламент Македонии в четверг во второй раз ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония.

Об этом сообщает македонское агентство МИА.

За это решение проголосовали 69 депутатов, один воздержался. На заседании отсутствовали представители оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства".

Парламент был вынужден второй раз одобрить соглашение после того, как президент Георге Иванов 26 июня отказался подписать закон. Иванов считает, что "соглашение ставит Республику Македонию в положение рабства и зависимости в отношении Греции".

После повторной ратификации соглашение снова будет отправлено ​президенту, который согласно Конституции должен его подписать.

Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.

Новое название Македонии - Республика Северная Македония - будет вынесено на общенациональный референдум осенью этого года.