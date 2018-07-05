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Европарламент отклонил спорную директиву об авторском праве в интернете
14:53 05.07.2018 |
Депутаты Европарламента в четверг, 5 июля, отклонили спорную директиву об авторском праве в интернете. Против законопроекта, как сообщает агентство dpa, проголосовали 318 парламентариев, тогда как поддержали его 278 человек. Новое рассмотрение директивы, возможно, состоится в сентябре.
Законопроект вызвал критику специалистов по целому ряду позиций. Как отмечало специализированное издание TechCrunch, наибольшие вопросы вызывают статьи 11-я и 13-я этой директивы. Первая обязывает новостные агрегаторы вводить "налог на ссылки", то есть оплачивать копирование фрагментов журналистских материалов. Вторая статья наделяет интернет-платформы ответственностью за нарушение авторских прав их пользователями. По мнению экспертов, это неминуемо подтолкнет сайты к предварительной фильтрации всего загружаемого контента. Как утверждают критики, проверить каждую публикацию на соблюдение авторских прав физически нереально, а внедрение автоматизированной системы проверки - длительный и дорогостоящий процесс, тем более что подобные системы не застрахованы от ошибок.
В знак протеста против возможного принятия директивы накануне портал "Википедия" приостановил работу как минимум на четырех европейских языках. Пользователям оказались недоступны итальянская, испанская, латышская и польская версии портала.
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