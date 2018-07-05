Литва официально стала 36-м членом ОЭСР

Литва официально стала 36-м членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, страна готова вместе с ОЭСР искать лучшие решения для противостояния вызовам глобальной экономики.

Переговоры о членстве в этой организации Литва начала три года назад и завершила в апреле этого года. В конце мая Д.Грибаускайте подписала договор о вступлении страны в ОЭСР.

В специальном экономическом обозрении ОЭСР отмечается, что в последние 10 лет экономический рост в Литве был выше, чем в большинстве стран-членов этой организации. Тем не менее, в Литве все еще сохраняется социальное отчуждение, требуются решения проблем старения населения и сокращения эмиграции.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.