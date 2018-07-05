Фарнборо-2018 пройдет без российской техники

Российская техника не будет представлена на международной авиационно-космической выставке Фарнборо-2018, которая пройдет в Великобритании с 16 по 22 июля. В то же время на авиасалон отправится российская делегация, сообщил в четверг, 5 июля, "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По его словам, экспозиции российских компаний на выставке не будет.

Организатор авиасалона Society of British Aerospace Companies еще в ноябре 2017 года отказал России в праве выставлять боевые самолеты, вертолеты и технику военного назначения. Ограничения для российских участников определены британской организацией по контролю над экспортом, сообщила РИА "Новости" представитель организаторов. Эти меры обоснованы санкциями ЕС на сделки с оружием и военной техникой из России. По ее словам, на Фарнборо рады приветствовать всех участников, в том числе российских, если они выполняют эти требования.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) ранее заявили, что не планируют демонстрировать гражданскую авиатехнику, на которую запрет не распространяется. От ОАК на Фарнборо будет только шале. В 2016 году российские компании показывали на выставке гражданскую продукцию.