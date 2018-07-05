Пара в городе под Солсбери была отравлена «Новичком»

Би-Би-си

Пара, госпитализированная в критическом состоянии в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери, где отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, также была отравлена веществом группы "Новичок", сообщает полиция графства Уилтшир.

Расследование взял на себя контртеррористический отдел британской полиции.

45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали из их жилого дома вечером в субботу, 30 июня. Изначально врачи предполагали, что пострадавшие приняли дозу героина или кокаина.

Пробы, взятые у пострадавших, исследовали в правительственной химической лаборатории и пришли к выводу, что они подверглись воздействию вещества той же группы, как и то, которым отравили Скрипалей.

Главный врач Англии Салли Дэвис заявила, что после отравления Скрипалей в марте этого года английские врачи выработали технику того, как справляться с подобными случаями заражения.

"В настоящее время наша первоочередная задача состоит в заботе о пациентах и изучении обстоятельств, которые привели к их заражению, дабы оградить здоровье граждан от дальнейших угроз".

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид поблагодарил медиков и добавил, что мыслями он сейчас с пострадавшими. По его словам, инцидент стал продолжением "безумного и варварского нападения" на Скрипалей.

Городок Эймсбери находится в 11 км к северу от Солсбери, где 4 марта были тяжело отравлены бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Дон Стерджесс (слева) и Чарли Роули госпитализировали 30 июня.

Кто был отравлен

Роули и Стерджесс - граждане Британии, жители Эймсбери. Полиция разыскивает их родственников, но найти пока никого не удалось.

Сейчас они оба находятся в критическом состоянии, больше к полицейским с походими симптомами никто не обращался.

Кем работали пострадавшие, пока не сообщается, однако представитель полиции на брифинге заявил, что в их биографии нет ничего такого, что наводит на подозрения об их отношении к спецслужбам.

В полиции считают, что Роули и Стерджесс не могли быть объектами покушения. Вероятно, они вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом случайно. Полиции пока не известно, каким образом мог распространяться "Новичок".

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера считает, что факт нового отравления имеет большое значение, поскольку общественность будет встревожена по поводу возможности новых опасных находок.

"Самое очевидное предположение, что это могли быть остатки той партии "Новичка", которой отравили Скрипалей", - говорит наш корреспондент.

Может быть, рассуждает Корера, это часть заготовленного вещества для покушения в марте, которую выбросили за ненадобностью.

Как рассказал агентству Франс Пресс один из друзей пары по имени Сэм Хобсон, Роули и Стерджесс провели пятницу в Солсбери. По словам Хобсона, в субботу, 30 июня, он находился рядом с Роули, когда тот начал сильно потеть.

"Пот капал на пол, с ним невозможно было разговаривать", - вспоминает Хобсон. Это произошло примерно в три часа дня.

За несколько часов до этого Стерджесс потеряла сознание и была госпитализирована.

"Должен отметить, что пока мы не можем утверждать, что данное нервно-паралитическое вещество было произведено там же, где и то, которым отравили Скрипалей," - заявил глава контртеррористического управления полиции Лондона Нил Басу.

"Возможность того, что эти отравления связаны между собой, безусловно, будет одной из линий расследования", - добавил он.

При этом полицейский уточнил, что во время визита в Солсбери пара не приближалась к местам, которые были подверждены заражению после отравления Скрипалей.

Как развивались события

30 июня

* Утром субботы скорую помощь вызывали в дом на Магглтон-Роуд в городе Эймсбери, после того как Стерджесс почувствовала себя плохо.

* Позже в тот же день врачей вызвали для Роули. Их обоих экстренно госпитализировали.

4 июля

* В ночь на среду полиция сообщила, что пострадавшие подверглись воздействию неопознанного вещества.

* Вечером того же дня Скотленд-Ярд подтведил, что вещество относится к группе нервно-паралитических агентов "Новичок".