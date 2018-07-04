В Польше – протесты в поддержку судей Верховного суда, которых отправляют на пенсию

В Варшаве в среду утром продолжаются протесты против изменения судебной системы, согласно которым значительная часть судей Верховного суда страны должны уйти на пенсию.

Как сообщает TVN 24, протестующие собрались у здания Верховного суда, выкрикивая "Свободные суды!" и "Конституция".

Согласно нововведениям, 65-летней главе Верховного суда Малгожате Герсдорф было приказано выйти на пенсию.

Герсдорф, которая в соответствии с прошлым законодательством должна была выйти на пенсию в 70 лет, считает новые требования чисткой и заявляет, что будет защищать верховенство права. В среду утром она, под возгласы своих сторонников, прибыла на работу.

"Я надеюсь, что правовой порядок будет восстановлен", - сказала она.

В понедельник Европейский Союз начал процедуру против Польши в связи с законом о Верховном суде. По мнению Европейской комиссии, официальная Варшава "нарушила европейские нормы верховенства права".

Протестующие - около 1500 человек - собрались у здания суда с красно-белыми флагами Польши и баннерами "Руки прочь от Верховного суда". Они вручили Герсдорф белые розы. Среди демонстрантов были также польские оппозиционные депутаты.

Впоследствии протестующие переместились к президентскому дворцу.

Акции протеста в Варшаве состоялись также накануне вечером.