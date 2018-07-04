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В Польше – протесты в поддержку судей Верховного суда, которых отправляют на пенсию
13:33 04.07.2018 |
В Варшаве в среду утром продолжаются протесты против изменения судебной системы, согласно которым значительная часть судей Верховного суда страны должны уйти на пенсию.
Как сообщает TVN 24, протестующие собрались у здания Верховного суда, выкрикивая "Свободные суды!" и "Конституция".
Согласно нововведениям, 65-летней главе Верховного суда Малгожате Герсдорф было приказано выйти на пенсию.
Герсдорф, которая в соответствии с прошлым законодательством должна была выйти на пенсию в 70 лет, считает новые требования чисткой и заявляет, что будет защищать верховенство права. В среду утром она, под возгласы своих сторонников, прибыла на работу.
"Я надеюсь, что правовой порядок будет восстановлен", - сказала она.
В понедельник Европейский Союз начал процедуру против Польши в связи с законом о Верховном суде. По мнению Европейской комиссии, официальная Варшава "нарушила европейские нормы верховенства права".
Протестующие - около 1500 человек - собрались у здания суда с красно-белыми флагами Польши и баннерами "Руки прочь от Верховного суда". Они вручили Герсдорф белые розы. Среди демонстрантов были также польские оппозиционные депутаты.
Впоследствии протестующие переместились к президентскому дворцу.
Акции протеста в Варшаве состоялись также накануне вечером.
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