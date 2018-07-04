Финансовые новости
- |
- 04.07.18
- |
- 18:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Суд Бразилии приговорил миллиардера Батисту к 30 годам тюрьмы
11:27 04.07.2018 |
Бразильский суд во вторник вынес приговор по делу 61-летнего бизнесмена Эйке Батисты, когда-то бывшего миллиардером и самым богатым человеком страны: он признан виновным в коррупционных нарушениях и следующие 30 лет должен будет провести в тюрьме.
Как сообщает бразильский новостной канал GloboNews, с прошлого года экс-миллиардер находился под домашним арестом.
Э.Батиста обжалует решение суда в ближайшее время, заявил его юрист Фернанду Мартинш бразильским журналистам.
В числе прочего Э.Батисту обвиняли в выплате $16,6 млн бывшему губернатору Рио-де-Жанейро Серхиу Кабралу, который занимал этот пост с 2007 по 2014 год. Бизнесмен пытался при помощи подкупа должностных лиц получить преимущества по государственным заказам. С.Кабрал был приговорен к 45 годам тюремного заключения.
"Именно потому, что он (Э.Батиста - ИФ) был всемирно известным бизнесменом, его криминальный бизнес потенциально мог нанести вред деловой среде и репутации Бразилии, оставить глубокие шрамы на доверии инвесторов и предпринимателей, которые еще недавно считали Бразилию хорошим местом для инвестиций", - написал судья Марселу Бреташ в обосновании решения.
Э.Батиста с 2006 года по 2010 год создал шесть сырьевых компаний. Крупнейшая из них - OGX Petroleo e Gas Participacoes SA - разместила акции в 2008 году более чем на $4 млрд, заявив о наличии у нее лицензий на месторождения с запасами в 10,8 млрд баррелей нефти. Однако в итоге в этом году компания была вынуждена признать, что добыча нефти на большинстве этих месторождений невозможна. Кредиторы отказались предоставить ей дополнительные средства.
В 2011 году состояние Э.Батисты превышало $30 млрд, он был самым богатым человеком в Бразилии и занимал 8-е место в списке миллиардеров мира по версии журнала Forbes. Однако в 2013 году он был исключен из рейтинга миллиардеров Forbes.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Авто на «евробляхах» будут ловить с помощью системы «Рубеж»
|Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству Нафтогаза за победу в Стокгольмском арбитраже
|Объем реализованной в Украине промпродукции за 5 мес. вырос на 18% - Госстат
|Порошенко вносит в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США левеют в пику Трампу: там набирают популярность социалисты
|В Польше – протесты в поддержку судей Верховного суда, которых отправляют на пенсию
|Суд Бразилии приговорил миллиардера Батисту к 30 годам тюрьмы
|Индия обвинила WhatsApp в распространении непроверенных слухов, которые привели к линчеванию более двух десятков человек
|Британский бизнес отверг предлагаемый властями вариант таможенного соглашения с ЕС - IoD
|Bank of America предупредил об угрозе повторения кризиса 1998 года
Это интересно
|Lyft купил крупнейший в США сервис проката велосипедов
|Vivo представила систему распознавания лиц. Она в десять раз точнее решения Apple
|McLaren представил новую модель: 600-сильное хардкорное купе
|Хакеры предпочли майнинг криптовалют вымогательскому ПО
|Как смартфон влияет на глаза?
|Напугавший многих искусственный интеллект Google Duplex в рамках тестирования вскоре начнёт звонить реальным компаниям
|Apple и Samsung вне суда урегулировали семилетний патентный спор