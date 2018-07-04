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Индия обвинила WhatsApp в распространении непроверенных слухов, которые привели к линчеванию более двух десятков человек
11:02 04.07.2018 |
Индия потребовала от мессенджера WhatsApp пресечь распространение ложных слухов, наносящих урон имиджу страны.
Министерство электроники и информационных технологий Индии от имени правительства выразило руководству мессенджера неодобрение по поводу распространения "безответственных и взрывоопасных сообщений".
"Правительство также в недвусмысленной форме заявило, что WhatsApp должен принять незамедлительные меры для прекращения такого угрожающего явления", - подчеркивается в заявлении ведомства.
В Индии не менее 25 человек были линчеваны без суда и следствия в последние месяцы после того, как на смартфоны через мессенджер поступали ложные слухи об имевших место похищении детей, грабежах и изнасилованиях. Объектами нападений на людей, которые якобы замешаны в этих злодеяниях, как правило, становились приезжие в тот или иной район страны.
Суды Линча начались в Индии в мае прошлого года, когда из-за слухов, которые распространились через WhatsApp, были убиты шесть человек, которых заподозрили в похищении детей. В минувшее воскресенье еще пять человек были забиты насмерть разъяренной толпой по той же причине.
В Индии насчитывается более 200 млн пользователей WhatsApp.
Мессенджер в ответ на обвинения в письме от 3 июля заявил, что для прекращения распространения ложных сведений и вредных слухов через его платформу необходимо наладить более тесное сотрудничество с индийскими властями.
В письме отмечается, что WhatsApp предоставляет людям информацию, необходимую для их безопасности, В то же время он вносит изменения в групповые чаты, чтобы предотвратить распространение нежелательных данных.
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