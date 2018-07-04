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Британский бизнес отверг предлагаемый властями вариант таможенного соглашения с ЕС - IoD
08:15 04.07.2018 |
Главы крупных британских компаний отвергли рассматриваемый правительством вариант договоренностей с ЕС касательно таможенных проверок после Brexit, говорится в заявлении Института директоров (IoD, организации, объединяющая глав крупных компаний).
Один из рассматриваемых британскими властями вариантов - так называемый max fac (maximum facilitation, "максимальное упрощение") - позволяет минимизировать таможенные проверки (но не вовсе избежать их) за счет использования новых технологий и статуса "надежного продавца". При этом компаниям предлагается выплачивать таможенные пошлины раз в определенный период времени, а не при каждом пересечении границы.
"Большинство лидеров бизнеса хотят таких договоренностей, которые позволят избежать появления новых таможенных правил в отношениях с ЕС, даже если имплементация таких договоренностей займет больше времени, свидетельствует новый опрос 800 бизнес-лидеров. Вдвое больше членов Института директоров предпочли бы сохранить "практически беспрепятственную" торговлю, чем полагаться на механизмы упрощения торговли в max fac", - указывается в сообщении.
"Ни в одной категории бизнеса большинство не поддерживает вариант max fac. Даже среди компаний, не занимающихся торговлей, уровень поддержки отсутствия деклараций вдвое выше, чем уровень поддержки max fac", - сообщают члены IoD.
Институт директоров напоминает, что еще в феврале предложил компромиссный вариант торгового соглашения с ЕС, которое позволит существенно сократить торговые барьеры, одновременно давая Британии возможность заключать торговые соглашения с другими странами. Этот вариант, говорится в заявлении, члены организации по-прежнему считают наиболее желательным.
Главы компаний тогда предложили правительству договориться с ЕС о "частичном таможенном союзе", который будет покрывать промышленные товары и прошедшие обработку сельскохозяйственные продукты. По мнению IoD, это позволит поддержать конкурентоспособность некоторых ключевых для Британии промышленных сфер, одновременно давая будущим правительствам возможность выполнить обещание обеспечить независимую политику в сфере торговли, в том числе в том, что касается тарифов на сельскохозяйственные продукты, такие как говядина, апельсины и сахар из развивающихся стран.
Институт директоров также отметил тогда, что согласен с премьер-министром Терезой Мэй в том, что будущее соглашение с ЕС должно не основываться ни существующих образцах, а разрабатываться с нуля, с учетом всех уникальных для нынешней ситуации обстоятельств.
Ранее еще два крупных бизнес-объединения - Британская торговая палата и Совет по специализированным услугам коммерческим предприятиям - выразили обеспокоенность в связи с буксующими переговорами по Brexit. Торговая палата опубликовала список из 23 вопросов, требующих, с ее точки зрения, срочных ответов. Вопросы касаются ключевых факторов, влияющих на функционирование бизнеса: таможенных тарифов, налогов, регулирования. Совет по специализированным услугам, в свою очередь, призвал правительство срочно дать гарантии того, что между Великобританией и Европой после Brexit будет взаимное признание дипломов, профессиональных документов, продуктов и систем регулирования. Члены совета заявили, что должны иметь возможность свободно нанимать специалистов из-за рубежа.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.
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