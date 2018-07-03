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Китай снизил ввозные пошлины на автомобили
11:49 03.07.2018 |
Китай урезал пошлины на импорт автомобилей с 25 до 15 процентов. Этот шаг - часть стратегии по открытию рынков, уточняет японская телерадиовещательная корпорация NHK.
В связи с этим центры продажи иностранных автомобилей в Китае делают покупателям более привлекательные предложения. Так, один из японских поставщиков в Пекине снизил цену на полноразмерные внедорожники почти на 8500 долларов.
На импортные машины приходится чуть более четырех процентов авторынка Китая. Автодилеры полагают, что снижение тарифов будет стимулировать продажи и рост сектора транспортных средств класса люкс.
В то же время Пекин после 6 июля планирует ввести 25-процентные пошлины на машины из США, реагируя на тарифную политику американской администрации. Ранее в июне министерство коммерции Китая сообщило о сборах на 659 наименований американских товаров.
Данный шаг стал ответом на одобрение Белым домом списка китайских товаров на общую сумму 50 млрд долларов, которые будут обложены 25-процентными пошлинами, также вступающими в силу 6 июля.
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