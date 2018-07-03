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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Профсоюзы в США больше не смогут брать взносы принудительно

09:21 03.07.2018 |

Мир

Заявление члена Верховного суда Энтони Кеннеди об уходе на покой совпало с историческим решением высшей судебной инстанции Америки о том, что профсоюзы госслужащих не имеют права в принудительном порядке взимать членские взносы с тех работников, которые в них не состоят.

Это ощутимый удар не только по профсоюзному движению США, которое в наши дни охватывает лишь небольшую часть работающих американцев, но и по Демократической партии, чьей копилкой традиционно служат профсоюзы, дающие республиканцам крайне мало пожертвований.

Сейчас в профсоюзах состоят всего 10,7% американцев. Для сравнения: в 1983 году их было 20%, а в 1964-м - почти 30%. Профсоюзы объединяют ныне лишь 6,5% трудяшихся частного сектора и 34,4% работников государственного.

В ходе предвыборной кампании 2016 года профсоюзы истратили на политическую деятельность и лоббирование рекордную сумму - 1,7 млрд долларов. Львиная доля этих денег досталась Демократической партии.

Профсоюзы помогают демократам не только деньгами, но и людьми, которые в день выборов стучат в миллионы дверей, приглашая граждан на избирательные участки.

Подавляющее большинство крупных профсоюзов Америки поддержали в 2016 году кандидатуру Хиллари Клинтон. Исключение составляли лишь профсоюзы полицейских и пограничников. Тем не менее ее соперник Дональд Трамп получил 43% голосов членов профсоюзов и их родных. Это был лучший результат для республиканца со времен Рейгана.

Эти данные показывали, что далеко не все члены профсоюзов разделяли политические взгляды их руководства. Тем не менее все они обязаны были платить членские взносы, составлявшие у многих сотни долларов в год и нередко финансировавшие политическую деятельность, с которой рядовой член профсоюза был несогласен.

Как так получилось?

В 1977 году Верховный суд США попытался разрешить противоречие между профсоюзами госслужаших и конституционными правами их членов. Профсоюзы воевали с работодателями за более выгодные для своих членов коллективные договоры и доказывали, что последние должны оплачивать связанные с этой борьбой расходы, а не пользоваться ее плодами безвозмездно.

С другой стороны, большинство членов Верховного суда считали, что загонять работников в профсоюзы против их воли и взимать с них членские взносы значило нарушать их права.

В 1977 году суд принял компромиссное решение. С одной стороны, он запретил заставлять работников госсектора вступать в профсоюзы и облагать их в обязательном порядке членскими взносами. С другой, он разрешил взимать с них деньги на оплату расходов профсоюза, связанных с переговорами по новым коллективным договорам и иной их деятельностью.

Как отметил сейчас суд, последняя часто включала расходы на политическую деятельность, в том числе ту, с которой часть рядовых членов профсоюза была несогласна.

Иногда сумма, взимавшаяся с них на покрытие расходов профсоюза, достигала 80% стандартных членских взносов.

"Греховно, и отдает тиранией"

На этой неделе Верховный суд 5 голосами против 4 принял решение в пользу Марка Джануса, работника администрации штата Иллинойс, который отказался вступить в свой профсоюз, потому что был несогласен с его взглядами. Его все равно заставили платить взносы, то есть финансировать деятельность, которая ему претила.

Джанус подал иск, который сейчас поддержала высшая судебная инстанция страны, точнее - ее консервативное большинство. В этот вторник оно же частично одобрило временный запрет президента Трампа на въезд из ряда стран, ранее забракованный судами низшей инстанции.

Эти два решения сами по себе сделали бы текущий момент одним из самых успешных в правлении Трампа, а тут еще и Энтони Кеннеди объявил о своем уходе из Верховного суда, дав Трампу возможность заполнить вакансию еще одним консервативным юристом.

Два года назад, когда Верховный суд лишился своего девятого члена, консерватора Антонина Скалию, он рассматривал вопрос о профсоюзных взносах, но судьи не смогли прийти к согласию и оставили прецедент 1977 года в силе. Трамп потом доукомплектовал суд консерватором Нилом Горсачем, отсюда и нынешнее решение.

Оно было написано консервативным членом суда Сэмюэлем Алито, который отмахнулся от прецедента 1977 года и пошел вглубь истории, процитирововав слова Томаса Джефферсона о том, что "принуждать человека вносить деньги на пропаганду мнений, которым он не верит и которые ему претят, греховно и отдает тиранией".

Профсоюзы и либеральные политики приняли решение суда в штыки. Гигантский учительский профсоюз "Национальная образовательная ассоциация" уже планирует сократить свой бюджет и опасается, что потеряет чуть ли не 300 тысяч членов.

Либеральные губернаторы штатов пытаются сгладить последствия нового курса. Губернатор Нью-Джерси демократ Фил Мерфи подписал закон, позволяющий выйти из профсоюза лишь в течение 10 дней в год.

В этом штате также принят закон, предписывающий всем новым работникам прослушать получасовую лекцию о преимуществах членства в профсоюзе.
 

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