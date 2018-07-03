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Глава МВД и канцлер ФРГ достигли согласия по миграционному вопросу
08:44 03.07.2018 |
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) достигли согласия в миграционном вопросе. Об этом Зеехофер заявил поздно вечером в понедельник, 2 июля.
После интенсивных переговоров между Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Христианско-социальным союзом (ХСС) стороны "достигли соглашения о том, как в будущем предотвратить нелегальную миграцию на границе Германии и Австрии", сообщил Зеехофер. Он отказался от намерения уйти в отставку.
Меркель: дух партнерства сохранен
Меркель в свою очередь заявила о "хорошем компромиссе", к которому пришли участники переговоров. В частности, он предполагает создание в Германии транзитных центров для беженцев. В результате "в ЕС сохранен дух партнерства и в то же время сделан решающий шаг по упорядочиванию вторичной миграции", подчеркнула канцлер.
Мигранты, зарегистрированные в других государствах Евросоюза, могут быть на короткий срок размещены в транзитных центрах, а затем высланы в соответствующие страны ЕС. Если Германия и другое государство Евросоюза не заключали соглашение, которое регулирует процедуру возвращения беженцев, мигрантов будут останавливать на немецкой границе и не пускать на территорию ФРГ.
Накануне глава немецкого МВД, занимающий пост председателя ХСС с 2008 года, заявил на заседании руководства партии, что в течение ближайших трех дней намерен покинуть обе должности. Он выступил с критикой договоренностей, достигнутых на саммите ЕС по беженцам.
Договоренности саммита ЕС по беженцам
28-29 июня страны ЕС согласовали ряд мер ограничения притока беженцев - в частности, расширение полномочий и увеличение состава пограничной службы ЕС Frontex, открытие лагерей для беженцев в Северной Африке и возможность создать в ЕС закрытые лагеря для мигрантов, чьи прошения об убежище находятся на рассмотрении. Кроме того, Испания и Греция выразили готовность принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что их данные уже внесены в общую базу EURODAC.
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