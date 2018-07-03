Иранский дипломат задержан по подозрению в подготовке взрыва в Париже

В Германии задержан иранский дипломат, а в Бельгии - два бельгийских гражданина иранского происхождения. Их подозревают в подготовке нападения на участников проходящей в Париже ежегодной конференции Национального совета сопротивления Ирана.

У арестованных в Антверпене 38-летнего Аниса С. и 33-летней Насимы Н. изъяты 500 граммов самодельной взрывчатки ТАТР и детонатор. Им предъявлено обвинение в подготовке преднамеренного убийства и террористического акта.

Как сообщил федеральный прокурор Бельгии, расследование начато на основе информации бельгийских спецслужб.

Задержанный в Германии иранский дипломат работает в иранском посольстве в Вене. Бельгийские власти не сообщили каких-либо подробностей о нем, кроме того, что дипломат, как подозревается, был в контакте с другими арестованными.

Посольство Ирана в Австрии отказалось от каких-либо комментариев. Еще трое подозреваемых в заговоре арестованы во Франции, среди них по меньшей мере один иранец.

Французские власти сообщили, что ведется расследование их возможных связей с арестованными в Бельгии. Один из них, Мерхад А., подозревается в преступном сообщничестве с арестованными в Бельгии.

Коалиция иранской оппозиции - что это такое

Конференция иранского Национального совета сопротивления открылась в парижском пригороде Вильпен и привлекла тысячи участников. На ней присутствовали несколько европейских и арабских министров, а также советник Дональда Трампа Руди Джулиани.

Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), основанный в 1981 году во Франции, является одним из двух парламентов в изгнании иранского сопротивления и объединяет пять иранских оппозиционных политических организаций.

Крупнейшая из них - Народные моджахеды Ирана (MEK). В Соединенных Штатах и Европе одно время она входила в список террористических организаций, однако сейчас таковой не признается.