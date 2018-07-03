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ЕС запустил санкционную процедуру против Польши из-за закона о Верховном суде
17:17 02.07.2018 |
Европейский Союз открыл санкционную процедуру против Польши в связи со спорной польской реформой судопроизводства, из-за которой Варшава может лишиться права голоса в ЕС.
Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, имеющемся в распоряжении "Европейской правды".
"3 июля 27 из 72 судей Верховного Суда рискуют выйти на пенсию. Новый польский закон "О Верховном суде" снижает пенсионный возраст судей Верховного суда с 70 до 65 лет. Эта мера также применяется к председателю Верховного Суда, чей шестилетний мандат будет досрочно прекращен. Согласно закону, нынешним судьям предоставляется возможность заявить о своем стремлении, чтобы их мандат был продлен президентом, который может быть предоставлен сроком на три года и продлен один раз. Для решение президента не установлены критерии, и нет возможности для судебного пересмотра этого решения", - говорится в заявлении.
Таким образом новые законы Польши "подрывают принцип независимости судебной власти", уверены в ЕК.
Комиссия настаивает на том, что она "готова продолжать диалог по вопросам верховенства права", несмотря на начало процедуры.
Первый этап процедуры заканчивается иском в Суд Европейского Союза. У Варшавы есть месяц на внесение изменений.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее исключил возможность внесения изменений в закон и последующей корректировки судебной реформы.
Европейский Союз ранее пригрозил лишить Польшу права голоса в Совете ЕС из-за судебной реформы, но на защиту Варшавы встала союзная Венгрия.
Польша считает, что законодательный процесс по реорганизации судебной власти соответствует европейским стандартам, и называет опасения Еврокомиссии по поводу угроз верховенству права безосновательными.
В июне Европейская комиссия подтвердила, что Польша не выполнила ключевые требования комиссии о независимости судов.
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