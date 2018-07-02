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WSJ: КНДР продолжает работать над ракетной программой
12:37 02.07.2018 |
Северная Корея продолжает работу над созданием баллистических ракет. В настоящее время в КНДР завершается сооружение комплекса по производству таких ракет, сообщил 1 июля The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов, проанализировавших спутниковые снимки, которые были сделаны в апреле и июне текущего года.
По данным издания, исследователи Монтерейского института международных исследований Миддлбери в Калифорнии пришли к выводу, что КНДР завершала внешнее обустройство завода в городе Ханмын в то время, когда президент США Дональд Трамп встречался с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре.
Эксперты института Дэвид Шмерлер и Джеффри Льюис заключили, что работы на территории института химических материалов города Хамхына начались не раньше апреля 2018 года, примерно в то время, как Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Основной объем строительных работ на предприятии пришелся на май и июнь, пишет WSJ. "Расширение производственной инфраструктуры для производства твердотопливных ракет позволяет предположить, что Ким Чен Ын не намерен отказываться от ядерной и ракетной программ", - считает Шмерлер.
На прошлой неделе организация 38 North, также изучающая военные программы КНДР, опубликовала спутниковые снимки основного северокорейского ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне. Они свидетельствуют о том, КНДР ускоренно расширяет его мощности, отмечает WSJ. На запрос издания представитель Госдепартамента отказалась комментировать новые сведения, сообщив, что ведомство следит за КНДР.
США добиваются от КНДР отказа от программ по разработке и производству ядерного оружия и средств его доставки. На саммите в Сингапуре Ким Чен Ын пообещал "работать с целью полной денкулеаризации Корейского полуострова", не назвав сроков достижения этой цели и не сообщив о каких-либо немедленных действиях, связанных с оружейными программами.
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