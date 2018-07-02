Reuters: Дерипаска дал кредит компании Манафорта на 10 млн долларов

Российский бизнесмен Олег Дерипаска выдал кредит в 10 млн долларов одной из компаний экс-главы предвыборного штаба Трампа - Пола Манафорта и его супруги. Об этом агентство Reuters сообщило 27 июня со ссылкой на материалы дела. Агент ФБР дал письменные показания о том, что он нашел этот заем, когда исследовал налоговые декларации компании.

В 2005-2006 годах Дерипаска финансировал работу Манафорта в Украине, говорится в судебных документах. Эти данные указывают на то, что со следствием может сотрудничать один из бывших партнеров Манафорта. Имя источника этой информации в документах замазано.

Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В октябре 2017 года против него были выдвинуты обвинения в том, что он на протяжении нескольких лет лоббировал интересы президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, но не был зарегистрирован в США в качестве "иностранного агента", а также уклонялся от уплаты налогов.

Полу Манафорту 15 июня изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в выборы президента США, обвинил Манафорта в давлении на свидетелей.