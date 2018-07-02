Иран нашел способ обойти американские санкции

Иран разрешит частным компаниям экспортировать добытую в стране нефть, сообщает Reuters со ссылкой на первого вице-президента Исламской Республики Эсхака Джахангири.

Таким образом, такие поставки не будут попадать под ограничения США и их союзников, считает он.

Джахангири отметил, что часть иранской нефти уже предлагается на открытых торговых площадках в объемах около 60 тыс. баррелей в день.

"Мы хотим помешать попыткам Америки прекратить экспорт иранской нефти", заявил первый вице-президент.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по иранской ядерной программе и восстанавливают санкции против Ирана. Санкции будут возобновлять постепенно и этот процесс займет от трех до шести месяцев.

Позднее стало известно, что США ввели дополнительные санкции против Ирана, а также пригрозили ввести их в отношении европейских компаний, которые ведут с ним дела.