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Иран нашел способ обойти американские санкции
12:04 02.07.2018 |
Иран разрешит частным компаниям экспортировать добытую в стране нефть, сообщает Reuters со ссылкой на первого вице-президента Исламской Республики Эсхака Джахангири.
Таким образом, такие поставки не будут попадать под ограничения США и их союзников, считает он.
Джахангири отметил, что часть иранской нефти уже предлагается на открытых торговых площадках в объемах около 60 тыс. баррелей в день.
"Мы хотим помешать попыткам Америки прекратить экспорт иранской нефти", заявил первый вице-президент.
8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по иранской ядерной программе и восстанавливают санкции против Ирана. Санкции будут возобновлять постепенно и этот процесс займет от трех до шести месяцев.
Позднее стало известно, что США ввели дополнительные санкции против Ирана, а также пригрозили ввести их в отношении европейских компаний, которые ведут с ним дела.
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