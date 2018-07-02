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Информация об агентстве
Франция сняла обвинения с Керимова
12:02 02.07.2018 |
Апелляционный суд во французском Экс-ан-Провансе снял обвинения в уклонении от уплаты налогов с члена российского Совета Федерации Сулеймана Керимова. Об этом в четверг, 28 июня, сообщает агентство AFP со ссылкой на прокуратуру и на адвокатов сенатора Жаклин Лаффон, Никиту Сычева и Пьера Эка.
Ранее "Интерфакс" сообщал об этом со ссылкой на информированный источник. "С Керимова все обвинения сняты, претензий к нему нет. В ближайшее время ему отдадут паспорт и вернут залог", - сказал собеседник агентства.
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, чье состояние оценивается в 6,3 миллиарда долларов, был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Французские власти заподозрили его в уклонении от уплаты налогов при скупке недвижимости на Лазурном берегу через подставные компании. Он также подозревался в том, что мог незаконно ввезти во Францию от 500 до 750 миллионов евро.
Позднее Керимов был освобожден из-под стражи под залог в 40 млн евро, он жил в Альпах под подпиской о невыезде и несколько раз приезжал в Россию с разрешения суда.
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