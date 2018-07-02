Финансовые новости
- |
- 02.07.18
- |
- 11:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Новый президент Мексики обещает подружиться с США и бороться с преступностью
10:51 02.07.2018 |
Победивший на выборах президента Мексики кандидат от коалиции левых сил Лопес Обрадор намерен наладить с Соединенными Штатами отношения дружбы и сотрудничества при учете национальных интересов своей страны и проживающих в США мексиканцев.
Он заявил об этом, выступая перед своими сторонниками в столице с изложением задач, которые намерен решить на посту главы государства.
К ним он отнес борьбу с коррупцией, назвав ее главной причиной социального неравенства. "Избавление от коррупции будет одной из главных задач нового руководства", - подчеркнул Л.Обрадор.
Он пообещал, что в области борьбы с преступностью будет уделять основное внимание устранению причин, порождающих насилие.
Как сообщил Национальный избирательный институт Мексики, за Л.Обрадора отдали голоса от 53% до 53,8% избирателей, в то время как за его ближайшего преследователя Риккардо Ананйю проголосовали немногим более 22% участников выборов. Еще два кандидата - Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон - получили соответственно 16% и 5,5% голосов.
Все соперники Л.Обрадора на выборах уже признали свое поражение, что делает победу кандидата от мексиканских левых состоявшейся.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Хлебное» перемирие без мира. Зачем боевикам "ДНР" нужно обострение на фронте
ТОП-НОВОСТИ
|Голова «министра» в подарок. Почему Захарченко потерял страх
|«Нафтогаз» отрицает отказ суда в Швеции отменить приостановку исполнения решения по контракту с «Газпромом»
|Сергей Пархоменко о предстоящей встрече Трампа и Путина: Ребята, а чего вы не читаете документы?
|Трамп не исключил признания Крыма российским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рекордное число россиян готово к уличным протестам. А рейтинг Путина продолжает падать
|Россия не намерена признавать расширение полномочий ОЗХО
|Новый президент Мексики обещает подружиться с США и бороться с преступностью
|Суд в Грузии приговорил Саакашвили к шести годам тюрьмы
|Шведы закрепили добровольный секс законом
|Суд в Австрии признал существование третьего пола
Это интересно
|Первым электрическим Volvo станет кроссовер XC40
|Бластер Хана Соло из «Звездных войн» ушел с молотка за 500 тыс. долларов в Нью-Йорке
|Xiaomi представила универсальный водонепроницаемый чехол для смартфонов
|Книгу о Ferrari оценили в 4500 фунтов стерлингов
|На украинских дорогах станут обязательными велодорожки
|Создателя читов для Overwatch на год посадили в тюрьму в Южной Корее
|Трамп удивлен решением Harley Davidson перенести часть производства в Европу из-за пошлин