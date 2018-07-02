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Суд в Австрии признал существование третьего пола
09:05 02.07.2018 |
Суд в Австрии признал существование третьего пола. Конституционный суд в Вене постановил, что власти должны разрешать гражданам при желании указывать в официальных документах третий пол, сообщило агентство AP в пятницу, 29 июня.
Это решение было принято после рассмотрение иска гражданина, который требовал, чтобы власти разрешили указывать в графе для обозначения пола "другой" или "интер". "Впервые в жизни я чувствую, что меня признают тем, кем я родился", - заявил он после вынесения вердикта. Имя этого гражданина держится в секрете.
Это решение приветствовали ряд оппозиционных партий, однако правопопулистская Австрийская партия свободы, входящая в правительственную коалицию, раскритиковала его и назвала "непонятным", поскольку оно вызывает многочисленные проблемы, касающиеся военной службы или пенсионного возраста.
Третий пол признан в Германии и Нидерландах
Первой страной в Евросоюзе, официально признавший третий пол, стала Германия. В ноябре 2017 года Федеральный конституционный суд в Карлсруэ заявил о необходимости создания в записях актов гражданского состояния возможности для указания иного варианта, кроме женского или мужского пола. Суд постановил, что до конца 2018 года должен быть принят соответствующий закон. Позднее третий пол признали Нидерланды.
Интерсексуалы - люди с недостаточно развитыми признаками мужского или женского пола. Ранее медицинские экспертизы в Германии подтверждали, что они не являются ни мужчинами, ни женщинами. По разным исследованиям, в Германии могут проживать до 80 тысяч интерсексуалов.
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