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Австрия начала председательствовать в Совете ЕС
08:03 02.07.2018 |
С 1 июля Австрия начала председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится следующие полгода.
Об этом говорится в сообщении на сайте австрийского председательства.
"Во время своего председательства Австрия намерена взять на себя роль строителя мостов в Европе и уменьшить недавнюю напряженность. Нам важно укреплять доверие к ЕС и, чтобы Европейский Союз мог выполнять свои большие задачи", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Председательство будет проходить под девизом "Европа, которая защищает". Правительство Австрии планирует сосредоточиться на следующих сферах: безопасность и борьба с нелегальной миграцией, обеспечение процветания и конкурентоспособности путем цифровой обработки и стабильности в соседних странах. Последнее также включает цель поддержать продолжающиеся усилия стран Западных Балкан по сближению с ЕС.
Кроме того, Австрия будет выступать за укрепление принципа субсидиарности: Европейский Союз должен сосредоточить внимание на крупных вопросах, требующих совместного решения, и должен уступать, когда дело доходит до меньших вопросов, где государства-члены или регионы имеют лучшие возможности принимать решения.
Председательство в ЕС будет для Австрии третьим в истории с момента вступления страны в блок в 1995 году.
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