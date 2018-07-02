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Канада ввела пошлины на металлы и продукты из США
07:40 02.07.2018 |
Канада ввела ответные пошлины на товары из США. Об этом заявила глава МИД этой страны Христя Фриланд в пятницу, 29 июня. Всего пошлины будут введены на 250 различных товаров, в том числе на сталь, алюминий, а также на продукты, такие как виски и сок.
"У Канады нет иного выбора, кроме как симметрично ответить США, доллар за доллар. Мы делаем с сожалением этот шаг против близкого союзника", - заявила Фриланд. Общая сумма пошлин составит более 10 миллиардов евро, они вступят в силу с 1 июля.
Канада направила иск в ВТО в связи с пошлинами США
Оттава рассматривает введенные ранее пошлины в США на ее товары как незаконные, так же как и Евросоюз, она направила иск во Всемирную торговую организацию. Канада - главный покупатель железа и стали из США, экспорт в эту страну составляет более 50 процентов от всего американского экспорта данной группы товаров, добавила Фриланд.
Президент США заявил о вводе пошлин на сталь и алюминий в 25 и 10 процентов соответственно для всех стран. Для Канады и Мексики введение тарифов отсрочено, в настоящий момент Вашингтон добивается пересмотра условий договора о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
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