Канада ввела пошлины на металлы и продукты из США

Канада ввела ответные пошлины на товары из США. Об этом заявила глава МИД этой страны Христя Фриланд в пятницу, 29 июня. Всего пошлины будут введены на 250 различных товаров, в том числе на сталь, алюминий, а также на продукты, такие как виски и сок.

"У Канады нет иного выбора, кроме как симметрично ответить США, доллар за доллар. Мы делаем с сожалением этот шаг против близкого союзника", - заявила Фриланд. Общая сумма пошлин составит более 10 миллиардов евро, они вступят в силу с 1 июля.

Канада направила иск в ВТО в связи с пошлинами США

Оттава рассматривает введенные ранее пошлины в США на ее товары как незаконные, так же как и Евросоюз, она направила иск во Всемирную торговую организацию. Канада - главный покупатель железа и стали из США, экспорт в эту страну составляет более 50 процентов от всего американского экспорта данной группы товаров, добавила Фриланд.

Президент США заявил о вводе пошлин на сталь и алюминий в 25 и 10 процентов соответственно для всех стран. Для Канады и Мексики введение тарифов отсрочено, в настоящий момент Вашингтон добивается пересмотра условий договора о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).