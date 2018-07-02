Финансовые новости
- |
- 02.07.18
- |
- 11:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Трамп заявил, что США не собираются выходить из ВТО
07:37 02.07.2018 |
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о возможном выходе Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО).
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Я не говорю о выходе. Я говорю, что они не относились к нам справедливо. С нами обращались несправедливо ", - заявил Трамп.
Он напомнил, что США проиграли много дел в ВТО и были в меньшинстве, когда речь шла о арбитрах организации.
Трамп отметил, что "ВТО должна начать относиться к США справедливо".
Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял топ-чиновникам администрации о намерении вывести США из ВТО.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Хлебное» перемирие без мира. Зачем боевикам "ДНР" нужно обострение на фронте
ТОП-НОВОСТИ
|Голова «министра» в подарок. Почему Захарченко потерял страх
|«Нафтогаз» отрицает отказ суда в Швеции отменить приостановку исполнения решения по контракту с «Газпромом»
|Сергей Пархоменко о предстоящей встрече Трампа и Путина: Ребята, а чего вы не читаете документы?
|Трамп не исключил признания Крыма российским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рекордное число россиян готово к уличным протестам. А рейтинг Путина продолжает падать
|Россия не намерена признавать расширение полномочий ОЗХО
|Новый президент Мексики обещает подружиться с США и бороться с преступностью
|Суд в Грузии приговорил Саакашвили к шести годам тюрьмы
|Шведы закрепили добровольный секс законом
|Суд в Австрии признал существование третьего пола
Это интересно
|Первым электрическим Volvo станет кроссовер XC40
|Бластер Хана Соло из «Звездных войн» ушел с молотка за 500 тыс. долларов в Нью-Йорке
|Xiaomi представила универсальный водонепроницаемый чехол для смартфонов
|Книгу о Ferrari оценили в 4500 фунтов стерлингов
|На украинских дорогах станут обязательными велодорожки
|Создателя читов для Overwatch на год посадили в тюрьму в Южной Корее
|Трамп удивлен решением Harley Davidson перенести часть производства в Европу из-за пошлин