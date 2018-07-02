Трамп заявил, что США не собираются выходить из ВТО

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о возможном выходе Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я не говорю о выходе. Я говорю, что они не относились к нам справедливо. С нами обращались несправедливо ", - заявил Трамп.

Он напомнил, что США проиграли много дел в ВТО и были в меньшинстве, когда речь шла о арбитрах организации.

Трамп отметил, что "ВТО должна начать относиться к США справедливо".

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял топ-чиновникам администрации о намерении вывести США из ВТО.