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Конституционный суд Польши оценит «антибандеровские» нормы закона об ИНП
07:34 02.07.2018 |
Конституционный суд Польши прекратил производство относительно норм закона об институте национальной памяти, которые были из него изъяты, однако рассмотрит положение, где упомянуты "украинские националисты".
Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Конституционного суда Польши Якуб Козловский, сообщает TVN24.
"В ситуации, когда поставленная под вопрос норма теряет силу до вынесения решения Конституционным судом, производство прекращается", - сказал Козловский.
Речь идет о отмененных 27 июня статьях 55а и 55b закона об институте национальной памяти, которые предусматривают уголовную ответственность за приписывание польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха и распространение этой ответственности даже иностранцев.
Представитель суда отметил, что из закона не убрали часть норм, которые оспаривал ранее президент Польши Анджей Дуда.
"Они подлежат рассмотрению в соответствии с положениями Закона об организации и процедурах в Конституционном трибунале", - рассказал Козловский.
Согласно январским поправкам в закон об ИНП также включены положения, позволяющие возбуждение уголовного дела за отрицание преступлений украинских националистов (в том числе тех преступлений украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом).
По мнению президента Польши, оценки Конституционного суда требует "отсылка законодательного органа к неопределенному понятию "украинских националистов" учитывая то, что следствием введенной поправки есть возможность уголовных производств против лиц, которые отрицают совершение этих преступлений и, как следствие, понесение ими уголовной ответственности".
Напомним, 27 июня Сейм Польши принял изменения к обновленного закона об институте национальной памяти, отменив статью, предусматривающую уголовную ответственность за приписывание польскому народу преступлений нацистов, однако не стал изымать нормы о "преступлениях украинских националистов" и уголовной ответственности за них. Киев заявил, что изменения скандального закона не удовлетворили ожиданий украинской стороны.
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