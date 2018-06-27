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В Чехии приведено к присяге правительство меньшинства
13:04 27.06.2018 |
В Чехии вступило в должность правительство меньшинства, которое образовали популистское движение АНО ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша и Чешская социал-демократическая партия. В среду, 27 июня, в Пражском граде президент страны Милош Земан привел новый кабинет министров к присяге.
Земан поздравил министров с назначением и поблагодарил предыдущее правительство, также возглавлявшееся Бабишем, за эффективную работу. "Желаю, чтобы этот командный дух сохранился и у вас", - заявил чешский президент.
Министр иностранных и внутренних дел
63-летнего Бабиша Земан повторно утвердил в должности премьер-министра еще 6 июня. Как отмечает dpa, ожесточенные споры до последнего времени в отношении поста главы МИД. Земан отказывался назначать на него депутата Европарламента Мирослава Похе. "Сторонник миграции не может быть членом антииммиграционного правительства", - пояснял ранее позицию чешского президента, по конституции выполняющий лишь представительские функции, его пресс-секретарь. В итоге пост министра иностранных дел занял лидер социал-демократов Ян Гамачек, также назначенный министром внутренних дел.
Ранее граждане Чехии протестовали против формирования правительства при поддержке коммунистов. В частности, в начале июня на улицы Праги вышли несколько тысяч человек с плакатами "Коммунизм - больше никогда", "Остановите преступную коммунистическую идеологию" и фотографиями жертв коммунистического режима в Чехословакии.
Коалиции меньшинства, которая имеет 93 места из 200 в Палате депутатов, удалось заручиться поддержкой коммунистов. Предполагается, что они не будут препятствовать инициативам нового правительства.
Уклонение от уплаты налогов, мошенничество и сотрудничество со спецслужбами
Политическое движение Бабиша в октябре 2017 года с большим отрывом победило на выборах в парламент Чехии, набрав более 29,5 процентов голосов. В декабре Бабиш был утвержден на посту премьер-министра. В январе 2018 года парламент Чехии выразил недоверие правительству страны и лишил Бабиша депутатской неприкосновенности.
За несколько месяцев до парламентских выборов Бабиш был вынужден уйти с поста министра финансов из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. В октябре ему предъявили обвинения в мошенничестве по делу, связанному с получением субсидий ЕС на сумму 2 млн евро. Кроме того, Бабиша обвиняют в сотрудничестве с чехословацкими спецслужбами в годы социализма. Политик отвергает все обвинения.
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