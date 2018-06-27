Глава Восточного комитета немецкой экономики: «Северный поток-2» еще под вопросом

В четверг, 28 июня, Восточный комитет немецкой экономики, объединяющий фирмы, ведущие бизнес в России и других странах бывшего СССР и Восточной Европы, проводит в Берлине традиционное ежегодное собрание. Собрание - повод подвести промежуточные итоги и обменяться мнениями о состоянии дел на рынках этих стран. В интервью DW исполнительный директор Восточного комитета Михаэль Хармс (Michael Harms) дал оценку экономическому положению в России и ее новому правительству, рассказал о пагубном воздействии санкций США и на немецкие фирмы и объяснил, почему газопроводный проект "Северный поток - 2" может оказаться убыточной затеей.

Deutsche Welle: Господин Хармс, как вы оцениваете экономическую ситуацию в России и что вы ожидаете от нового российского правительства в экономической сфере?

Михаэль Хармс: Общая экономическая ситуация в России лучше, чем мы предполагали, но хуже, чем хотелось бы и чем это необходимо. Прогноз на текущий год - менее двух процентов экономического роста. Но для того, чтобы реально сократить разрыв с развитыми государствами, России нужен рост в четыре процента ВВП и выше. В российском правительстве, как мне представляется, сидят крепкие профессионалы, но прорыва, рывка, который необходим, я от этого правительства не ожидаю. Его главной целью будет сохранение стабильности. Для прорыва же необходимы более смелые решения и назначение реформаторов на ключевые посты.

- Главное событие в России сейчас - чемпионат мира по футболу. Каков экономический эффект от этого мегасобытия? В западной прессе пишут, что в выигрыше главным образом "сборная Кремля", то есть, олигархи - личные друзья Владимира Путина.

- Думаю, здесь следует различать прямые экономические последствия футбольного чемпионата, например, строительство стадионов, государственные подряды, некоторые технологические решения... От этого, между прочим, очень выиграли и некоторые немецкие фирмы, специализирующиеся на технике безопасности, орошении, отоплении, тикетинге и так далее. Здесь, однако, основные прибыли получили государственные компании или фирмы, близкие к государственным структурам.

Но мне кажутся более важными определенные психологические эффекты. Думаю, что этим чемпионатом Россия создала очень хороший имидж, показав всему миру, что это приветливая, гостеприимная и стабильная страна. Это сложно подсчитать, но это тоже будет важным эффектом чемпионата.

- В следующем году в Подмосковье начнется выпуск машин "Мерседес". Ожидаете ли вы и других крупных, что называется, знаковых немецких инвестиций в России?

- Честно говоря, нам не хватает таких больших, знаковых инвестиций. "Мерседес" - это последний известный мне пример такого "якорного" проекта. Компания BMW еще размышляет. Есть несколько средних и малых немецких фирм, которые инвестируют в России, в том числе, в регионах РФ. Но, к сожалению, нам не хватает таких проектов-маяков. Скажем, строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань, в сооружении которой очень заинтересованы принять участие немецкие фирмы, пока отложено на неопределенное время.

- А как обстоят дела с инвестициями в обратном направлении? Насколько привлекателен немецкий рынок для российских фирм?

- Мы видим растущий интерес российских государственных концернов и частных фирм выйти на немецкий рынок. Но это высококонкурентный рынок, на нем не так просто осуществить инвестиции. Недавно в Германию приезжал генеральный директор концерна "Росатом". Германия, правда, отказывается от атомной энергетики, но, например, демонтаж немецких ядерных реакторов или совместная обработка ядерного топлива для его окончательного хранения могли бы быть интересными кооперационными проектами.

- Восточный комитет давно, но пока безуспешно добивается отмены санкций ЕС, введенных в отношении России за аннексию Крыма и дестабилизацию Донбасса. Есть ли признаки, что ваши усилия вскоре окажутся плодотворными?

- Таких признаков пока нет. Боюсь, что мы еще достаточно долгое время будем жить в условиях санкционного режима. Есть даже обратная тенденция. Мы видим все новые и новые американские санкции, причем достаточно конкретные. Это санкции, которые реально и очень сильно затронули немецкие фирмы, в частности, апрельские санкции против некоторых российских олигархов - таких, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Так что особого оптимизма у нас нет. Все будет зависеть от решения международных проблем, в частности, в Украине и Сирии. Но и здесь я особого прогресса не вижу.

- Вы сказали, что американские санкции сильно затронули немецкие фирмы. Каким именно образом?

- Олигархи, которых я назвал, владеют очень значимыми компаниями, которые, с одной стороны, создали очень много рабочих мест в Германии, а с другой, - реально ведут многомиллиардный бизнес с немецкими и другими европейскими партнерами. Но поскольку американские санкции обладают экстерриториальным действием, то немецкие компании, которые имеют значимые контакты или контракты с этими фирмами могут оказаться под санкциями США. Поэтому многие немецкие фирмы уже вынуждены сворачивать или будут сворачивать свои проекты с этими российскими концернами. И это существенные потери для немецких фирм.

- Еще одна тема, которую я хотел затронуть, - проект газопровода "Северный поток-2". На какой стадии находится его реализация, и есть ли у противников этого проекта еще шанс его остановить?

- Технически таких шансов де-факто нет. Еще, правда, нет разрешения Дании на строительство этого газопровода. Но даже если Дания разрешения не даст, есть альтернативный маршрут в обход ее территориальных вод. Так что построен будет этот газопровод в любом случае. Но проблема может возникнуть с будущей его эксплуатацией и продажей газа.

Если американцы все-таки санкционируют "Северный поток-2", а такая возможность есть по американскому законодательству, принятому прошлым летом, то тогда, конечно, участие западных партнеров - покупателей газа, фирм, которые финансируют этот проект - окажется крайне рискованным. В таком случае будет утерян экономический смысл этого проекта. Так что, к сожалению, этот проект по-прежнему находится под вопросом.