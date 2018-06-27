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В Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах
09:03 27.06.2018 |
В Нидерландах дан зеленый свет запрету носить паранджу в общественных местах. Первая палата парламента в Гааге во вторник, 26 июня, большинством голосов проголосовала за ограниченный запрет ношения одежды, закрывающей лицо. Вторая палата нидерландского парламента приняла соответствующий законопроект еще в 2016 году.
Согласно новому закону, в общественном транспорте, школах, больницах и государственных учреждениях запретят носить паранджу, никаб и чадру. Против новых норм выступали, в частности, юристы и представители оппозиции, заявлявшие о символической политике.
Запрет должен быть введен предположительно в начале 2019 года, хотя остается неясным, как его будут применять. К примеру, обяжут ли водителей автобусов не впускать женщин с закрытым лицом. В Нидерландах проживают около 400 женщин, которые носят паранджу или чадру, полностью скрывающую лицо, передает агентство dpa.
Первый законопроект о запрете паранджи был внесен в нидерландский парламент 13 лет назад правым популистом Гертом Вилдерсом.
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