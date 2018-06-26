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Минфин США: Ограничения на инвестиции могут затронуть не только Китай
08:19 26.06.2018 |
Ограничения на инвестиции в США могут затронуть не только Китай, но и все другие страны, которые Вашингтон подозревает в воровстве технологий, заявил в понедельник министр финансов Стивен Мнучин.
"От имени Дональда Трампа: статьи об инвестиционных ограничениях в Bloomberg и Wall Street Journal лживы, это фейковые новости. Тот, кто давал утечку, либо не существовал, либо не знает эту тему хорошо. Заявление на этот счет будет касаться не конкретно Китая, но и всех стран, которые пытаются воровать наши технологии", - написал Мнучин.
Президент США Дональд Трамп планирует предпринять меры, запрещающие китайским компаниям инвестировать в технологические фирмы в США, также Трамп попытается заблокировать дополнительный экспорт технологий в Пекин, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее Трамп заявил, что США вводят ввозную пошлину в 25% на импорт из КНР объемом в 50 миллиардов долларов в год - таким образом, пошлина затронет примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Китай ответил собственными ограничениями.
Как сообщает издание, об этих инициативах планируется объявить к концу недели. "Эти инициативы призваны помешать Пекину продвигаться с планами, изложенными в докладе "Сделано в Китае 2025", чтобы стать мировым лидером в десяти областях технологий, в том числе информационных технологий, аэрокосмической промышленности, электромобилях и биотехнологии", - пишет газета.
На данный момент министерство финансов США разрабатывает правила, которые не дадут китайским компаниям покупать американские фирмы, связанные с "промышленно важными технологиями".
Кроме того, Совет национальной безопасности США и министерство торговли США составляют план "расширенного" контроля за экспортом, который не позволит отправлять такие технологии в Китай.
Отмечается, что меры коснутся как государственных компаний, так и частных, так как, по мнению администрации США, правительство Китая оказывает "огромное влияние" на все компании. При этом речь идет только о новых сделках, уже действующих соглашений меры Трампа не затронут.
Стратегия "Сделано в Китае 2025" - дорожная карта развития высокотехнологичного промышленного производства страны, которая была опубликована Госсоветом КНР в 2015 году.
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