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Трамп удивлен решением Harley Davidson перенести часть производства в Европу из-за пошлин
Президент США Дональд Трамп высказал удивление тем, что производитель мотоциклов Harley Davidson выведет часть производства из США из-за пошлин ЕС.
"Удивлен тем, что Harley Davidson стала первой из всех компаний, поднявшей белый флаг. Я немало бился за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес нам немалый ущерб в торговле, (дисбаланс - ред.) на 151 миллиард долларов", - написал Трамп во вторник в своем Twitter.
Ранее советник Белого дома по вопросам торговли и производства Питер Наварро заявил в интервью телеканалу CNBC, что власти хотели бы, чтобы Harley Davidson производил больше мотоциклов на территории США. Он выразил уверенность, что с текущей торговой политикой администрации все будет развиваться именно так.
Ранее стало известно о решении Harley Davidson вывести часть производства из США из-за пошлин ЕС. Двадцать второго июня Еврокомиссия ввела в действие дополнительные пошлины размером 25% на импорт определенных товаров из США в Евросоюз, включая мотоциклы Harley Davidson, для ребалансировки ситуации в ответ на новые тарифы США на ввоз стальной и алюминиевой продукции. Меры нацелены на список товаров стоимостью 2,8 миллиарда евро.
Пошлины на импорт американских мотоциклов в ЕС выросли с 6% до 31%. Такое увеличение пошлин приведет к тому, что стоимость мотоциклов Harley Davidson в странах ЕС вырастет в среднем на 2,2 тысячи долларов. По оценкам Harley Davidson, ущерб от роста пошлин составит приблизительно 30-45 миллионов долларов за оставшуюся часть года, а общие потери компании за 2018 год составят от 90 до 100 миллионов долларов.
Компания сообщила, что не будет повышать оптовые и розничные цены из-за новых пошлин
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