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Власти Великобритании выкупят дом Скрипаля за 400 тыс. евро
07:51 26.06.2018 |
Дома в Солсбери, где проживал бывший двойной агент Сергей Скрипаль и госпитализированный с симптомами отравления полицейский Ник Бейли, а также автомобиль экс-сотрудника ГРУ и другое имущество будут выкуплены правительством Великобритании за 1 млн фунтов (1,2 млн евро). Об этом в воскресенье, 24 июня, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источник в правительственных кругах.
Недвижимость Скрипаля власти оценили в 350 тыс. фунтов (397 тыс. евро), Бейли - в 430 тыс. фунтов (488 тыс. евро). Как ожидается, на совершение финансовой операции пойдут средства налогоплательщиков. При этом собеседник издания не уточнил, что произойдет с имуществом после его перехода в федеральную собственность.
Между тем в британском министерстве охраны окружающей среды, продовольствия и сельхозразвития напомнили, что следствие по делу об отравлении бывшего агента пока не закончено: "В доме Скрипаля по-прежнему продолжаются следственные действия, санкций для его дезактивации пока не поступало".
Скрипали продолжают проходить лечение
На данном этапе Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выписаны из больницы, однако продолжают проходить лечение. Их местонахождение держится в секрете.
Ранее британская полиция пришла к выводу, что боевое отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку в жилище экс-сотрудника ГРУ примерно за сутки до отравления.
По данным следствия, это произошло уже после того, как Юлия Скрипаль 3 марта приехала в дом отца, прилетев в Великобританию из России. Известно, что с этого момента вплоть до утра 4 марта они не выходили из дома. А в середине того же дня их обнаружили без сознания на лавочке в центре Солсбери. Определение временных рамок "позволило следователям сконцентрировать ресурсы на работе по выявлению ответственных" за это преступление.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила в парламенте, что Сергей и Юлия Скрипали, вероятнее всего, были отравлены нервно-паралитическим веществом под кодовым названием "Новичок" (А-234), разработанным в России. 12 апреля эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о природе вещества, которым отравили Скипалей. В Москве решительно отвергают все обвинения.
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