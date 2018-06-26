Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала своим президентом Лилиан Мори-Паскье.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, передают Українськi Новини.

"Лилиан Мори-Паскье (Швейцария) была избрана президентом ПАСЕ", - сказано в нем.

Она была избрана в связи с тем, что президент ПАСЕ Микеле Николетти подал в отставку, поскольку не был переизбран в Италии.

Мори-Паскье была единственным кандидатом на должность.

Она стала 32-м президентом ПАСЕ и четвертой женщиной на этом посту.

Представитель Швейцарии занял такую должность второй раз с 1949 года.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2017 года президент ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку, в январе 2018 на эту должность был избран Николетти.