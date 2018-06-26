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Лилиан Мори-Паскье (Швейцария) была избрана президентом ПАСЕ
14:40 25.06.2018 |
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала своим президентом Лилиан Мори-Паскье.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, передают Українськi Новини.
"Лилиан Мори-Паскье (Швейцария) была избрана президентом ПАСЕ", - сказано в нем.
Она была избрана в связи с тем, что президент ПАСЕ Микеле Николетти подал в отставку, поскольку не был переизбран в Италии.
Мори-Паскье была единственным кандидатом на должность.
Она стала 32-м президентом ПАСЕ и четвертой женщиной на этом посту.
Представитель Швейцарии занял такую должность второй раз с 1949 года.
Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2017 года президент ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку, в январе 2018 на эту должность был избран Николетти.
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