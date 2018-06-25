Саудовские женщины официально получили право водить машину

Женщины в Саудовской Аравии официально получили право водить автомобиль. Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где женщинам не разрешалось водить автомобиль, и семьи вынуждены были нанимать шоферов для женщин.

О решении было объявлено в прошлом сентябре, а первые права женщинам начали выдавать в начале июня.

Тем не менее перед снятием запрета власти стали усиленно бороться с активистками, выступавшими за право женщин водить.

По меньшей мере восемь человек, выступавших за права женщин, были задержаны в прошлом месяце, им могут грозить длительные тюремные сроки, сообщает правозащитная организация Amnesty.

Среди задержанных была Луджин Хатлул - известная активистка, выступавшая за право женщин водить автомобиль.

Amnesty также призвала к дальнейшим реформам в Саудовской Аравии, где женщины по-прежнему по закону находятся под опекой мужчин.

Кампания за право саудовских женщин садиться за руль автомобиля длилась уже много лет, но против этого "новшества" выступали традиционно консервативные богословы.

В последние годы саудовские женщины начали выкладывать свои фотографии за рулем в социальные сети.

5 июня десять женщин впервые получили права, поменяв свои документы из других стран, на саудовские.

Местные власти рассчитывали, что около двух тысяч женщин получат права к моменту снятия запрета.

В то же время некоторые мужчины в Саудовской Аравии уже выразили свое недовольство изменениями, распространяя в соцсетях хэштег на арабском "Вы не будете водить".

Отмена запрета - часть программы коронованного принца Мохаммеда бин Салмана по модернизации саудовского общества.

Он инициировал программу Vision 2030, призванную снизить зависимость саудовской экономики от нефти и сделать общество более открытым.

Однако женщины в Саудовской Аравии до сих пор сталкиваются с множеством ограничений.

Саудовские законы берут за основу суннитскую версию ислама, известную как ваххабизм, которая насаждает строгое разделение полов.

Женщины должны соблюдать строгие правила в одежде. Они не могут общаться с мужчинами, не являющимися их родственниками, а если им нужно куда-то поехать, выйти на работу или обратиться за медпомощью, их должен сопровождать (или написать разрешение) мужчина.

Смешанные чувства

Орла Герин, Эр-Рияд

В этом консервативном королевстве, это знаковый день. Саудовским женщинам пришлось долго этого ждать.

Теперь они могут водить, однако до сих пор не могут путешествовать, выходить замуж, разводиться или даже выходить из тюрьмы без разрешения родственника-мужчины.

И пока женщины собираются в дорогу, некоторые из активистов - которые боролись за это право - остаются за решеткой. Они были арестованы в прошлом месяце и обвинены в государственной измене.

Правозащитники в Саудовской Аравии говорят, что снятие запрета - одновременно с арестом этих женщин, - позорно и очень печально.

Власти здесь стремятся получить максимальную выгоду от этой реформы. Однако критики подчеркивают, что изменения, происходящие здесь, идут очень медленно.