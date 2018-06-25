В ЕС создают силы быстрого кибернетического реагирования

По инициативе Литвы страны ЕС начинают создавать силы быстрого кибернетического реагирования - в понедельник протокол о намерениях подписали в Люксембурге министры обороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии.

Об этом сообщает портал Delfi.

Франция, Испания, Польша и Финляндия присоединятся к инициативе до конца года, заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Страны ЕС предлагают создание кибернетических команд с ротацией каждые шесть месяцев. Они могли бы прийти на помощь государствам-членам в случае крупных компьютерных инцидентов.

График ротации, как ожидается, будет утвержден в следующем году.

По словам министра, с институтами ЕС будет обсуждена возможность использования в рамках проекта средств бюджета Евросоюза для закупок оборудования и программного обеспечения.

К проекту на правах наблюдателей присоединятся еще четыре страны - Бельгия, Греция, Словения и Германия.

Кибернетические силы является одним из первых проектов в рамках подписанного в прошлом году соглашения о более тесном сотрудничестве ЕС в области обороны.