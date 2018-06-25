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В ЕС создают силы быстрого кибернетического реагирования
11:35 25.06.2018 |
По инициативе Литвы страны ЕС начинают создавать силы быстрого кибернетического реагирования - в понедельник протокол о намерениях подписали в Люксембурге министры обороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии.
Об этом сообщает портал Delfi.
Франция, Испания, Польша и Финляндия присоединятся к инициативе до конца года, заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
Страны ЕС предлагают создание кибернетических команд с ротацией каждые шесть месяцев. Они могли бы прийти на помощь государствам-членам в случае крупных компьютерных инцидентов.
График ротации, как ожидается, будет утвержден в следующем году.
По словам министра, с институтами ЕС будет обсуждена возможность использования в рамках проекта средств бюджета Евросоюза для закупок оборудования и программного обеспечения.
К проекту на правах наблюдателей присоединятся еще четыре страны - Бельгия, Греция, Словения и Германия.
Кибернетические силы является одним из первых проектов в рамках подписанного в прошлом году соглашения о более тесном сотрудничестве ЕС в области обороны.
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