Эрдоган победил на выборах президента Турции - ЦИК

Председатель Высшей избирательной комиссии Турции сообщил о победе действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на досрочных выборах президента, которые состоялись в воскресенье, 24 июня.

Об этом сообщило турецкая государственное агентство Anadolu.

По его словам, после подсчета 97,7% бюллетеней Эрдоган одерживает победу на выборах. "Количество неподсчитанных голосов не повлияют на результаты выборов", - добавил глава комиссии Саде Гювен.

Согласно предварительным результатам, которые предоставляет агентство Anadolu после подсчета 99,16% бюллетеней, Эрдоган получил 52,55% голосов избирателей.

Его главный оппонент, лидер оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже, получил 30,67%.

На третьем месте - лидер прокурдской партии Селахаттин Демирташ, который вел свою избирательную кампанию из тюрьмы - у него 8,09% голосов.

В ходе досрочных парламентских выборов, которые состоялись одновременно с президентскими, пять политических партий преодолели 10-процентный барьер. К слову, в Турции один из самых высоких в мире проходных барьеров.

"Партия справедливости и развития" Эрдогана потеряла большинство мест в парламенте и будет кмет 293 мандата (42,49%) в 600-местном парламенте. Однако блок "Народный альянс", в который входят "Партия справедливости и развития и ее союзническая Партия националистического движения (МНР), совокупно получили большинство и имеют 53,62% голосов.

Оппозиционный блок "Национальный альянс", в который входят "Республиканская народная партия", "Хорошая партия" и "Партия счастья", получил 34,04% голосов.

Прокурдская "Партия демократии народов" набрала 11,62% голосов.

Официальные результаты голосования Высшая избирательная комиссия объявит в пятницу, 29 июня.

После этих выборов Турция переходит к президентской форме правления, что было закреплено на референдуме в прошлом году.

Согласно внесенным в Конституцию изменениям, президент страны получит очень широкие полномочия - он будет возглавлять правительство страны и назначать на должности министров без согласия парламента. Также он будет назначать руководителей спецслужб и армии. Получит право воздействовать на систему правосудия, право вводить режим чрезвычайного положения.

Эрдоган был премьер-министром в течение 11 лет, прежде чем стать президентом в 2014 году.