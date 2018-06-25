Финансовые новости
- |
- 25.06.18
- |
- 12:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Эрдоган победил на выборах президента Турции - ЦИК
08:39 25.06.2018 |
Председатель Высшей избирательной комиссии Турции сообщил о победе действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на досрочных выборах президента, которые состоялись в воскресенье, 24 июня.
Об этом сообщило турецкая государственное агентство Anadolu.
По его словам, после подсчета 97,7% бюллетеней Эрдоган одерживает победу на выборах. "Количество неподсчитанных голосов не повлияют на результаты выборов", - добавил глава комиссии Саде Гювен.
Согласно предварительным результатам, которые предоставляет агентство Anadolu после подсчета 99,16% бюллетеней, Эрдоган получил 52,55% голосов избирателей.
Его главный оппонент, лидер оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже, получил 30,67%.
На третьем месте - лидер прокурдской партии Селахаттин Демирташ, который вел свою избирательную кампанию из тюрьмы - у него 8,09% голосов.
В ходе досрочных парламентских выборов, которые состоялись одновременно с президентскими, пять политических партий преодолели 10-процентный барьер. К слову, в Турции один из самых высоких в мире проходных барьеров.
"Партия справедливости и развития" Эрдогана потеряла большинство мест в парламенте и будет кмет 293 мандата (42,49%) в 600-местном парламенте. Однако блок "Народный альянс", в который входят "Партия справедливости и развития и ее союзническая Партия националистического движения (МНР), совокупно получили большинство и имеют 53,62% голосов.
Оппозиционный блок "Национальный альянс", в который входят "Республиканская народная партия", "Хорошая партия" и "Партия счастья", получил 34,04% голосов.
Прокурдская "Партия демократии народов" набрала 11,62% голосов.
Официальные результаты голосования Высшая избирательная комиссия объявит в пятницу, 29 июня.
После этих выборов Турция переходит к президентской форме правления, что было закреплено на референдуме в прошлом году.
Согласно внесенным в Конституцию изменениям, президент страны получит очень широкие полномочия - он будет возглавлять правительство страны и назначать на должности министров без согласия парламента. Также он будет назначать руководителей спецслужб и армии. Получит право воздействовать на систему правосудия, право вводить режим чрезвычайного положения.
Эрдоган был премьер-министром в течение 11 лет, прежде чем стать президентом в 2014 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ромские погромы: Почему «радикалы» работают против Украины
|Гонки сумасшедших. Как Пасечник опять обскакал Захарченко
|Миротворчество под выборы. Когда Тимошенко предложит прямые переговоры с Путиным
|Когда квоты бессильны: как украинская курятина напугала Евросоюз
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Саудовские женщины официально получили право водить машину
|В ЕС создают силы быстрого кибернетического реагирования
|Приднестровье отказалось выполнять резолюцию ООН по выводу российских войск
|США готовят новый запрет для китайских компаний – WSJ
|Шенген под угрозой. Европейские лидеры обсуждают миграцию
|Эрдоган победил на выборах президента Турции - ЦИК
Это интересно
|Чип Huawei Kirin 1020 будет вдвое быстрее Kirin 970
|Компания Volvo представила седан S60 нового поколения
|Криптомайнеры атаковали 40% организаций во всем мире
|Mazda улучшила родстер MX-5: он стал мощнее и безопаснее
|Xiaomi организовала сбор средств на выпуск электровелосипеда HIMO
|Oppo Find X Lamborghini: первый смартфон с системой быстрой зарядки Super VOOC
|Исследование: майнинг биткоина потребляет меньше электроэнергии, чем считалось ранее