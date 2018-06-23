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Канадский премьер Трюдо оштрафован за незадекларированные очки
14:39 23.06.2018 |
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оштрафован на 100 долларов за незадекларированные солнцезащитные очки. Об этом в субботу, 23 июня, сообщает телеканал CBC.
В 2017 году Трюдо и его супруга получили в подарок от премьера канадской провинции Остров Принца Эдуарда две пары солнцезащитных очков в кожаных футлярах. Розничная стоимость таких очков составляет от 300 до 500 долларов, отмечает CBC. При этом местное законодательство обязывает премьер-министра сообщать о всех полученных подарках стоимостью свыше 200 долларов в течение 30 дней.
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо не задекларировал подарок "в результате административной ошибки", заявила его пресс-секретарь. Трюдо уже оплатил назначенный ему штраф, говорится в официальном уведомлении офиса комиссара по вопросам конфликта интересов и этики.
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