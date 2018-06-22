Трамп продлил санкции против КНДР еще на год

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкций против Северной Кореи, несмотря на недавний саммит с лидером КНДР.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно сообщению, Трамп продлил действие ограничений, введенных Соединенными Штатами в период между 2010 и 2017 годами. Срок действия санкций, предусматривающих, в том числе, ограничения на импорт и замораживание активов, завершался 26 июня.

"Существование и распространение материалов, пригодных для использования оружия на Корейском полуострове, а также действия правительства Северной Кореи по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов", - подчеркнули в Белом доме.

Как сообщалось, лидер КНДР Ким Чен Ын обязался осуществить "полную денуклеаризацию Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

Позже Трамп заявил, что санкции против Северной Кореи, несмотря на успех саммита в Сингапуре, останутся в силе.

Заметим, отдельно Трамп заявлял, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше не существует.