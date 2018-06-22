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Трамп пригрозил Евросоюзу 20% пошлинами на автомобили
19:47 22.06.2018 |
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на импортируемые из ЕС в США автомобили.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Учитывая тарифы и торговые барьеры, которые Евросоюз давно ввел против США и наших крупных компаний и работников, эти тарифы в ближайшее время не будут сняты, мы введем 20% тарифы на их автомобили, ввозимые в США. Будем строить их здесь!" - написал Трамп.
В пятницу, 22 июня, вступили в силу меры ЕС в ответ на пошлины США на сталь и алюминий. Пошлины Евросоюза касаются ряда американских товаров, среди которых - изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's.
Общая стоимость американских товаров, которых коснутся новые пошлины ЕС, составляет 2,8 млрд евро.
В марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий в отношении Китая, России и Японии. Для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины их введения временно отложили. Но теперь они начали действовать с 1 июня.
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