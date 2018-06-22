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Airbus может покинуть Британию
12:27 22.06.2018 |
Одна из крупнейших в мире авиастроительных компаний Airbus предупредила, что может покинуть Великобританию, если страна выйдет из единого рынка и таможенного союза Европейского Союза без переходного соглашения.
Об этом сообщает ВВС.
Компания в четверг опубликовала свою "оценку рисков", в которой указывает, что выход Британии из ЕС без каких-либо соглашения "приведет к серьезным нарушениям и прерыванию производства в Великобритании".
"Этот сценарий заставит Airbus пересмотреть свои инвестиции в Великобританию и долговременную стратегию в стране", - говорится в документе.
На 25 различных производственных объектах Airbus в Великобритании работают около 14 тысяч сотрудников. В Британии компания собирает крылья для своих пассажирских самолетов.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключает пребывание в таможенном союзе после 29 марта 2019 года. Однако она надеется достичь переходного соглашения с ЕС, которое будет действовать до 2021 года и во время него будут применяться все правила единого рынка.
Компания заявила, что текущий плановый переходный период, который должен завершиться в декабре 2020 года, будет слишком коротким, чтобы внести изменения в цепь поставок. Как результат, компания "воздержится от расширения" своей базы поставщиков в Великобритании. В настоящее время в Соединенном Королевстве - более 4000 поставщиков.
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