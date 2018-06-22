ЕС завершил программу оказания финансовой помощи Греции

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовали в ночь на пятницу условия выхода Греции из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи. В Брюсселе заявили об успешном завершении восьмилетней эпопеи вокруг греческого долгового кризиса, некогда ставившего под вопрос само существование еврозоны.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОГРАММА

Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной помощью, оказываемой странам еврозоны после недавнего международного финансового кризиса. Всего за восемь лет Афины в рамках трех программ помощи получили более 240 миллиардов евро по низким ставкам, заявил на пресс-конференции в ночь на пятницу глава Еврогруппы Марио Сентено.

Одной из задач внешней финансовой поддержки было возвращение Греции к полноценному и самостоятельному финансированию своих нужд на рынках капитала, без кредитов МВФ или стабилизационных фондов еврозоны. Первые две программы не достигли окончательно этой цели и их пришлось дополнять новыми пакетами помощи.

Теперь Греция выполнила все условия программы внешней финансовой помощи, заявил Сентено.

"Сегодня институты подтвердили выполнение Грецией всех 88 (условий) в рамках четвертой и последней оценки (исполнения условий кредиторов для одобрения очередного транша). Это показывает, что Греция успешно завершила программу Европейского механизма стабильности (ESM)", - сказал он.

При этом председатель Еврогруппы уточнил, что новой программы финансовой помощи для Греции после ее выхода из нынешней не будет. "Не будет последующей программы для Греции", - заявил он.

ПОСЛЕДНИЙ ТРАНШ

Последний транш кредита ESM для Греции составит 15 миллиардов евро, сказал Сентено.

"Из этой общей суммы 5,5 миллиарда евро будут перечислены на отдельный счет и будут использоваться для обслуживания долга, а 9,5 миллиарда будут перечислены на специальный счет для создания денежного буфера", - говорится в заявлении Еврогруппы, принятом по итогам ее заседания в ночь на пятницу.

В общей сложности греческая "подушка безопасности" составит 24 миллиарда евро, и ее хватит почти на два года. "Греция будет покидать программу со значительным буфером ликвидности в 24,1 миллиарда евро, покрывающим потребности в суверенном финансировании примерно на 22 месяца после завершения программы в августе 2018 года", - говорится в тексте.

Эта "подушка" позволит Афинам какое-то время не прибегать систематически к заимствованиям на рынке капитала для финансирования своих нужд, после того как в августе страна выйдет из программы финансовой поддержки.

Кроме того, Еврогруппа согласовала ряд мер по ослаблению долговой нагрузки на Грецию.

"Мы договорились о пакете ослабления долговой нагрузки. Это включает в себя пролонгацию на десять лет кредитов Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF)", - сказал он. Этот фонд кредитовал Грецию в рамках программы помощи с 2012 по 2015 годы, выделив 141,8 миллиарда евро, из которых не погашены примерно 130,9 миллиарда. Средняя продолжительность кредитов составляет более 30 лет, свидетельствует сайт ESM.

Еврокомиссар по финансам Пьер Московиси, подводя итоги, заявил об окончании в ЕС греческого долгового кризиса.

"Восемь долгих лет кризиса подошли к концу для Греции и, символически, для зоны евро в целом", - написал он в Twitter.