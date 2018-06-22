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Ответные пошлины Евросоюза на товары из США вступили в силу
07:54 22.06.2018 |
Штрафные пошлины Евросоюза на некоторые товары из США в ночь на пятницу, 22 июня, вступили в силу. Таким образом ЕС отреагировал на решение президента США Дональда Трампа обложить пошлинами сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики. Американские пошлины вступили в силу в ночь на 1 июня и составили 25 процентов на изделия из стали и 10 процентов - из алюминия. Они затрагивают ввозимые из Европы товары на общую сумму 6,4 млрд евро.
Ответные пошлины Евросоюза касаются ряда товаров из США, среди которых - изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's. Их общий объем составляет 2,8 млрд евро.
Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём в четверг, 21 июня, подчеркнула готовность Евросоюза к решению торгового конфликта. "Мы всегда открыты к диалогу с США", - заявила Мальмстрём, предупредив, что торговая война может обрушить всю мировую экономику. Ранее она пояснила, что ЕС не хотел вводить эти пошлины, но действия США вынудили его к этой мере. Трамп в свою очередь пригрозил, что если европейцы не откажутся от этого шага, то Вашингтон введет новые пошлины на продукцию европейского автомобилестроения и запчасти к автомобилям.
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