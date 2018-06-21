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Китай сократил инвестиции в США на 92% в январе-мае из-за напряженности в отношениях - CNBC
15:32 21.06.2018 |
Китай в январе-мае 2018 года сократил инвестиции в США на 92%, до $1,8 млрд, свидетельствуют данные консалтинговой и исследовательской фирмы Rhodium Group.
С учетом продажи активов китайских компаний в США за этот период можно говорить об оттоке китайского капитала в сумме $7,8 млрд, цитирует CNBC отчет Rhodium.
Возросшая напряженность в отношениях Китая и США, а также стремление Пекина ограничить вывод капитала из КНР и снизить долговую нагрузку компаний и организаций отрицательно сказались на инвестициях.
По данным Rhodium, охлаждение началось еще во второй половине 2017 года, в результате чего объем сделок с участием китайских компаний в США сократился в прошлом году до $29 млрд с $46 млрд в 2016 году.
При этом число незавершенных и обсуждаемых сделок с участием китайских инвесторов также уменьшилось.
Если ранее практически каждая такая сделка заключалась на несколько сотен миллионов долларов и более, то в этом году средняя сумма составляет всего $46 млн.
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