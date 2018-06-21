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Иранская нефть понемногу исчезает с рынка, экспорт в июне упал до минимума за год
10:55 21.06.2018 |
Иран в первой половине июня сократил экспорт нефти до минимума за год, свидетельствуют данные, собранные агентством Bloomberg.
Отгрузки нефти и нефтяного конденсата из иранских портов за первые 14 дней текущего месяца упали до 2,114 млн баррелей в сутки (б/с) с 2,511 б/с за тот же период мая.
Таким образом, майское решение США возобновить санкции в отношении Ирана, по-видимому, начало влиять на реальный рынок.
В ближайшие дни странам ОПЕК и не-ОПЕК на встрече в Вене предстоит, в числе прочего, оценить, насколько сократится иранский экспорт из-за американских санкций и следует ли компенсировать это сокращение в полном объеме.
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