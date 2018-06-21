MSCI признал Аргентину и Саудовскую Аравию emerging markets

MSCI Inc., провайдер семейства популярных фондовых индексов, принял решение причислить Саудовскую Аравию и Аргентину к группе стран с формирующимся рынком (emerging markets).

Как говорится в сообщении провайдера, с июня 2019 года индекс MSCI Saudi Arabia будет включен в MSCI Emerging Markets, а классификация индекса MSCI Argentina будет изменена с пограничного (frontier) на emerging.

Кроме того, в рамках пересмотра страновых категорий в следующем году MSCI изучит вопрос об изменении статуса Кувейта с фронтирного рынка на развивающийся.

Для Саудовской Аравии, ранее не входившей в существующие группы MSCI (Standalone Market), изменение статуса рынка имеет особое значение в связи с предстоящим IPO нефтяной госкорпорации Saudi Aramco, которая, как ожидается, станет крупнейшей публичной компанией мира.

Удельный вес MSCI Saudi Arabia (32 акции) в индексе emerging markets составит около 2,6%, включение будет проходить в два этапа: первый совпадет с полугодовым пересмотром индексов в мае 2019 года, второй пройдет в рамках квартального пересмотра в августе 2019 года.

По оценкам стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, такой вес обеспечит Саудовской Аравии место в топ-3 в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).

С конца января совокупная капитализация рынков акций развивающихся стран сократилась на $2,7 трлн, пишет агентство Bloomberg.

Как говорится в обзоре И.Питерского, в целом приток пассивных денег в акции компаний Саудовской Аравии после их перевода в категорию развивающихся рынков составит приблизительно $8 млрд и, соответственно, сопоставимый отток из акций, уже находящихся в этой категории. Приток на рынок акций Аргентины после включение ее в EM эксперт оценивает на уровне $1 млрд, что приведёт к оттоку капитала из других акций ЕМ, уже входящих в MSCI . При этом И.Питерский отмечает, что индексный провайдер может отменить свое решение о повышении классификации рынка для Аргентины, если увидит риск возврата к контролю за движением капитала в этой стране.

Кроме того, эксперт напоминает, что в августе текущего года наступит вторая фаза включения китайских акций категории А в индексы MSCI EM, что приведёт к притоку в эти бумаги $3 млрд из других акций ЕМ.

