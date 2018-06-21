В Панаме начато расследование в отношении компании Ролдугина

Немецкой газете Süddeutsche Zeitung, Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) удалось получить новые документы панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, из которых следует, что эта компания взялась за подробное изучение своих российских клиентов. Российская "Новая газета" - единственный партнер проекта в России - в своей статье, обнародованной в среду, 20 июня, отмечает, что эти документы ценны тем, что охватывают двухлетний период после публикации первой утечки о так называемых "панамских досье".

Новая утечка охватывает 1,2 млн документов в основном за 2016 и 2017 годы, указывает OCCRP. Из них следует, в частности, что в отношении одной из компаний Сергея Ролдугина, известного виолончелиста и друга президента России Владимира Путина, ведется официальное расследование правоохранительными органами Панамы по подозрению в экономических преступлениях. А в отношении большинства других фигурантов "панамского архива" из России проводятся проверки на предмет отмывания денег и коррупции.

Дело Ролдугина

Касательно "дела Ролдугина" "Новая газета" сообщает, что в декабре 2016 года в офис панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca пришел запрос из прокуратуры Панамы с требованием предоставить документы на компанию Ролдугина International Media Overseas. Запрос был связан с расследованием дела об экономическом преступлении.

Как отмечает издание, сразу после первых публикаций о "панамском архиве" в апреле 2016 года Mossack Fonseca направила властям Британских Виргинских островов "отчет о подозрительной деятельности" в отношении другой компании Ролдугина, Sonnette Overseas. Основанием для этого Mossack Fonseca назвала публикации о том, что Ролдугин - друг Владимира Путина.

Аналогичные отчеты были направлены и в отношении офшорной компании семьи Ротенбергов, которая также считается близкой к президенту России, пишет "Новая газета". Известно ли что-либо о результатах расследования или решениях, принятых на основании отправленных отчетов, не сообщается.