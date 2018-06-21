Финансовые новости
- |
- 21.06.18
- |
- 03:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Глава спецслужбы ФРГ обвинил хакеров из России в атаке на энергосети
23:40 20.06.2018 |
Глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen) возложил ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на немецкие электросети и энергетические компании на Россию. Об этом Масен заявил в интервью газетам медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, выдержки из которого обнародованы в среду, 20 июня.
"Почерк преступников - на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России", - отметил он. Деталей расследования Ханс-Георг Масен не привел.
Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) сообщило о масштабном кибернападении под названием Berserk Bear 13 июня. Злоумышленники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков. Преступникам, однако, удалось взломать сетевую инфраструктуру лишь в офисах нескольких компаний. Первые признаки атаки появились летом 2017 года. Сколько немецких компаний оказались затронуты в результате нападения, Масен не уточнил. По данным BSI, ситуация взята под контроль.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин одобрил кандидатуру генерала СБУ Куця на должность донецкого губернатора
|Генерал Литвин в Армении: Почему Порошенко наступает на кадровые грабли
|Честный Дональд. Сможет ли Трамп доломать ООН до 2021 г.
|НБУ установил «зеркальный» лимит для длинной и короткой валютной позиции на уровне 5%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Глава спецслужбы ФРГ обвинил хакеров из России в атаке на энергосети
|Честный Дональд. Сможет ли Трамп доломать ООН до 2021 г.
|Белый дом обвинил Китай в «экономической агрессии»: доклад
|В странах ЕС потребительские цены отличаются в три раза, дороже всего – в Дании
|Путин и Лукашенко - брак по расчету трещит по швам
|Делает ли Ташкент ставку на китайский автопром?
Это интересно
|Хакеры взломали более 100 тыс. компьютеров в интернет-кафе Китая
|Умный электрический скейтборд Xiaomi с дальностью хода 12 км стоит $155
|Новый Audi A1: виртуальная приборка и 200-сильный мотор
|За пределом понимания: можно ли доверять искусственному интеллекту?
|ВОЗ официально признала игроманию заболеванием
|Представлена новая «восьмерка» BMW
|Банк международных расчетов: биткоин может обрушить интернет