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Белый дом обвинил Китай в «экономической агрессии»: доклад
17:56 20.06.2018 |
Белый дом обвинил Китай в ведении политики "экономической агрессии", которая угрожает Соединенным Штатам и всему миру.
Об этом говорится в выпущенном во вторник вечером докладе Белого дома под названием "Как экономическая агрессия Китая грозит технологиям и интеллектуальной собственности Соединенных Штатов и всего мира", сообщает Bloomberg.
Критический доклад обвиняет Пекин в захвате интеллектуальной собственности и проведении деструктивной промышленной политики. В Белом доме утверждают, что впечатляющий экономический рост Китая "был достигнут в значительной степени за счет агрессивных действий, политики и практики, которые выходят за рамки глобальных норм и правил".
"Учитывая размер экономики Китая и масштабы его политики, которая искажает рынок, экономическая агрессия Китая теперь угрожает не только экономике США, но и мировой экономике в целом", - говорится в 35-страничном документе.
На прошлой неделе Трамп обнародовал планы по внедрению ранее объявленных тарифов на китайские товары на сумму $50 млрд.
Правительство США долгое время жаловалось, что Китай получает американские интеллектуальную собственность и технологии ненормативными путями и в докладе Белого дома приводятся такие примеры, в том числе речь идет о хакерских атаках, физическое похищение коммерческой тайны и уклонения от законов об экспортном контроле.
"Физические кражи с помощью экономического шпионажа со стороны компаний-инсайдеров или других лиц, имеющих доступ к коммерческой тайне и конфиденциальной деловой информации, предоставляют Китаю значительные ресурсы для завладения технологиями и интеллектуальной собственностью США", - говорится в докладе Белого дома.
В докладе Китай также обвиняется в том, что он открыто защищает отечественные отрасли от конкуренции и импорта путем введения тарифов, регулирования и ограничений на иностранную собственность. В докладе также говорится, что Китай предлагает финансовую поддержку для расширения своего экспорта на внешние рынки.
По данным американского правительства, США в прошлом году импортировали товаров из Китая на $505 млрд, а экспортировали - на $130 млрд. Это привело к дефициту торгового баланса в 2017 году в размере $376 млрд.
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